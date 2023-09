Eduin Caz presume el único reloj que le dejaron los que robaron la casa donde se está quedando

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, denunció este fin de semana en redes sociales que fue víctima de robo en la residencia en la que se está hospedando en Miami, Florida. Luego del mal rato, mostró cómo hizo para tratar de animarse y encontrar lo positivo

El cantante de regional mexicano contó que él no presenció el hecho, pero cuando llegó al lugar ya no estaban allí sus pertenencias. “Llegué a la casa donde me estoy quedando y se metieron a robar. Se llevaron todas mis cosas”, escribió sobre una foto de él dentro de su vehículo en el momento que reveló lo ocurrido.

Después publicó un video a bordo de su coche ofreciendo detalles de lo que se llevaron: “¡Qué estrés, la verdad! Se llevaron todos los relojes, las cadenas, ropa… No lo puedo creer todavía”.

Asimismo, dijo que no podía ingresar al interior de la casa porque estaban las autoridades revisando todo. “Aquí estoy, ya llegó la policía, esta es la casa (mostró la entrada), pero no puedo pasar todavía… Estoy bien ‘aguitado’ (triste)”, comentó.

No le robaron el Casio

Horas después de haberse desahogado en redes sociales sobre lo que vivió, mostró un poco de humor negro con una foto sonriente mostrando el único reloj que no se llevaron los amigos de lo ajeno de la residencia.

Se trata de un reloj marca Casio al que tal vez hizo referencia por la Session 53 de Shakira y Bizarrap, canción en la que la colombiana dice que su ex, Gerard Piqué cambió un Rolex (ella) por Casio (su actual novia, Clara Chía). En este caso, el reloj “barato” fue lo que le quedó porque los costosos se los robaron.

“¿Por qué este no se lo llevaron pues? ¿Por qué son así?”, escribió el artista en la historia que subió a la red social de la camarita.

Captura de pantalla en Instagram.

Al parecer el accesorio con el que bromeó era el que llevaba puesto cuando salió de la casa antes de lo ocurrido, eso explicaría por qué no se lo llevaron los delincuentes.

Asimismo, compartió un meme de los que hizo el grupo de internautas que tomó con un poco de hummor lo que le pasó. Al cantante parece que le ayudaron las bromas porque escribió sobre la imagen: “Jajajaja se pasan”.

Captura de pantalla en Instagram.

Caz también compartió un video con amigos bebiendo una cerveza en el que decía que lo más importante es que estaba vivo tras lo ocurrido.

“Amá’ (mamá) no traigo tarjetas, ni dinero, ni nada… Así que si me ves tomando ando de golletero, no ando gastando así que discúlpame”, escribió sobre una foto con una bebida en la mano.

