Eduin Caz de Grupo Firme presume las cicatrices que le quedaron tras vencer el cáncer | VIDEO

Grupo Firme no deja el escándalo ya sea por algun chisme en el que se ven involucrados sus integrantes o por lo que recientemente pasa con Eduin Caz, el líder y vocalista fue extremadamente sincero con sus seguidores a quienes les dio a conocer las marcas en su piel debido a una fuerte operación.

En uno de los eventos que realizó Grupo Firme en San Luis Potosí, concierto en el que lograron reunir a más de 300 mil personas, superando una de las marcas de asistencia del lugar, fue Eduin Caz quien no dudó en parar el recital para decirle a la gente por la situación tan delicada de salud que enfrentó hace algunos meses.

Lo que el intérprete de temas como “¿Qué onda perdida?” y “El amor no fue pa mi” tuvo que afrontar fue cáncer, una de las enfermedades más delicadas y que por poco terminan con su vida, ya que debido a varias complicaciones su condición se vio afectada, pero también dejó claro que gracias a los mejores médicos ahora goza de una buena salud y que disfruta cada momento.

En redes sociales como Instagram o TikTok circulan varios videos en donde el cantante aparece arriba del escenario junto a su hermano Jhonny Caz quien en algún momento abraza a Eduin mientras cuentan cuantas cicatrices tiene el famoso, debido a las cirugías que se practicó para salvar su vida.

“Miren estas cicatrices que están aquí, cinco cicatrices y dicen ‘se hizo la manga gástrica y la ver…’ Creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía, chéquenlo en el internet, es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir a la ver.. quiero que lo entiendan, yo soy una persona normal como ustedes, yo canto pero también siento, fue una hernia hiatal que se va complicando y a mí me valió ver.. entonces eso se hace esófago de Barret y se hace cáncer”, declaró Eduin Caz en el evento mientras mostraba sus marcas en el abdomen.

Pero no fue lo único que dijo, añadió que la noticia de su diagnóstico se la dieron el 4 de noviembre, pero lejos de quedarse con los brazos cruzados buscó la opinión de los mejores doctores para que lo ayudaran, hasta que encontró a los profesionales a quienes les envió un gran saludo por todo lo que hicieron por la estrella de Grupo Firme.

“Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘¡Ay, pobrecito!’ y no, no, no, pero me acabo de hacer un estudio y ando al ver** entonces hay que disfrutar y esta noche es muy especial como para amanecernos”, sentenció Eduin Caz, mientras su hermano Jhonny gritó “¡Vencimos al cáncer!”.

Es importante señalar que Eduin Caz anunció su retiro de los escenarios el pasado 30 de julio a través de una publicación en la que detalló que se despedirá de Grupo Firme después de cumplir los compromisos de la gira “Hay que conectarla” y detalló que “solo quiere recuperar su vida” pues, aunque la fama lo ayudó a cumplir muchas de sus metas también le quitó muchas otras cosas y tras sus recientes declaraciones se ha deducido que también pretende ocupar el tiempo para priorizar su salud.

Sigue leyendo:

Eduin Caz de Grupo Firme se pone romántico y le canta a su exesposa en su cumpleaños | VIDEO

Eduin Caz de Grupo Firme confiesa que venció el cáncer en pleno concierto | VIDEO

Eduin Caz de Grupo Firme lanza intrigante mensaje sobre la “traición” del amor de su vida

¿Eduin Caz de Grupo Firme fue detenido en Honduras? ¡Esto sabemos! | VIDEO

A Grupo Firme y Eduin Caz les está yendo pésimo en Centroamérica ¡Estas son las calamidades que han sufrido!

Eduin Caz de Grupo Firme se va de vacaciones con su exesposa. ¿Reconciliación a la vista?