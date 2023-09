Esposo de Lili Melgar dice que Piqué “no le quiso pagar” indemnización a la niñera de los hijos de Shakira

Esta semana Shakira generó una nueva polémica con el lanzamiento de su nueva canción junto a Fuerza Regida titulada ‘El Jefe’. En la rola lanzó nuevos dardos a Gerard Piqué diciendo que no le pagó una indemnización a la niñera de sus hijos, Lili Melgar, cuando finalizó su trabajo con él en Barcelona.

Aunque algunos de fans de Piqué han defendido al exfutbolista e incluso personas cercanas a él dieron información a la prensa española para tratar de sacarlo de la salpicadura de la canción, ahora habló un presunto testigo asegurando que Shakira tiene razón en los señalamientos que hizo.

Se trata de Marco Antonio Molina, esposo de Lili Melgar, quien dio una entrevista al noticiero boliviano ‘Telepaís’ para dar detalles de lo que ha vivido su esposa en su trabajo.

“Hace mucho tiempo que ella trabaja con Shakira (…) Mi esposa, Liliana Melgar, pasó esta etapa con Gerard Piqué y, efectivamente, no le quiso pagar la indemnización”, contó a la televisión boliviana.

¿Desde cuándo Lili trabaja con ‘Shak’?

Según el esposo de la mujer de origen boliviano, ella comenzó a trabajar con la intérprete de ‘Waka Waka’ en 2015, año en el que nació su segundo hijo, Sasha, porque la cantante necesitaba ayuda para los cuidados del bebé y de su hijo mayor: Milan.

En el enlace para que Lili llegara a la casa de Shakira y Gerard habría sido una amistad de la mujer, dijo Marco Antonio.

“Esto fue en el 2015, estábamos en Barcelona, yo me vine y ella se quedó y una amistad le consiguió el trabajo a ella”, reveló.

¿Qué dice el entorno de Piqué sobre la indemnización?

La periodista Lorena Vázquez, de ‘Mamarazzis’ conversó con allegados al exfutbolista y negaron que él la haya despedido injustamente como dejó entrever la ‘Loba’ en su canción ‘El Jefe’.

“Cuando Shakira y Gerard Piqué se separan, a Lili se le da la posibilidad de viajar a Miami, de seguir siendo la canguro, la cuidadora de Milan y Sasha, y ella es la que decide marcharse a Miami”, dijo Vázquez.

La catalana comentó que ahora el dueño de la empresa Kosmos está impresionado con ver que le señalen de no haberle pagado cuando ella decidió voluntariamente ir a Miami a continuar en sus labores de niñera de los dos pequeños.

"Lo que ahora le sorprende a Gerard Piqué es que en esta canción se hable de una indemnización que no se le ha pagado porque es la propia Lili quien decide marcharse con Shakira, para seguir trabajando con los hijos de Shakira y al servicio de Shakira", comentó la 'Mamarazzi.



