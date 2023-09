Conoce a Lili Melgar, la niñera a la que Shakira dedica ‘El Jefe’ porque Piqué “no le pagó”

La cantante Shakira lanzó el 20 de septiembre su nueva canción titulada ‘El Jefe’, en la que se estrena en el género regional mexicano en colaboración con el grupo Fuerza Regida. El tema, que es una crítica social a la explotación laboral y las malas condiciones salariales, está dedicado a Lili Melgar, la niñera que contrató con Gerard Piqué para cuidar de sus hijos.

En ‘El Jefe’, Shakira canta sobre la desigualdad y la precariedad laboral. “Tengo un jefe de mierd* que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta… El muy hijo de put*”, dice la barranquillera en parte de la canción que también tiene sus dardos contra el exfutbolista. ¿Qué tiene qué ver Piqué con una letra que habla de abusos laborales?

Lili Melgar es la clave

El sencillo está dedicado a Lili Melgar, la niñera que contrató con Piqué hace muchos años para cuidar a sus hijos: Milan y Sasha. La mujer de origen boliviano se habría convertido en “persona non grata” para el dueño de la empresa Kosmos porque, según rumores, fue la primera persona que informó a Shakira de las sospechas de infidelidad por parte de él.

Captura de pantalla: Vondistyle.

Piqué supuestamente despidió a Melgar sin pagarle la indemnización que le correspondía por los años de servicio que tuvo en Barcelona con ellos. Sin embargo, Shakira, que se enteró de lo sucedido, volvió a contratar a Melgar y le pagó de su bolsillo el dinero que le correspondía por cuidar a sus niños desde muy pequeños.

Pero como ‘Shak’ no da puntada sin dedal, la mismísima Lili aparece en el videoclip de ‘El Jefe’ cuando la colombiana se la dedica sin pelos en la lengua. “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, dice la colombiana en su corrido.

Lili Melgar sigue trabajando con Shakira

La hija de Melgar, Dariana, en su cuenta en la red social X -antes Twitter- mostrando su orgullo por el tema que le dedicó la cantautora a su madre escribió mensajes como. “Para ti esta canción, mamá” o “te amo mamá”, son algunos de los mensajes que ha escrito la joven.

Asimismo, dejó claro que la boliviana regresó a trabajar junto a la colombiana cuidando a sus hijos ahora que viven en Miami sin el catalán. “A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira”, publicó en un mensaje de X.

Captura de pantalla en X: @darianamelgar14

En ‘El Jefe’, aunque se habla de la historia de Lili Melgar, Shakira indirectamente está contando lo que viven muchos empleados con jefes que abusan laboralmente de ellos valiéndose de sus posiciones.

Desde que se conoció la ruptura entre Piqué y ‘Shak’ en junio de 2022, ella de alguna manera ha ido contando a través de canciones situaciones que vivió en esa relación, cómo ha ido sanando para continuar su vida fuerte y feliz al lado de sus retoños: Milan y Sasha.

Sigue leyendo: