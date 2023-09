Karol G luce sus atributos al usar un bikini de hilos con estampado de su álbum “Mañana será bonito”

Foto: Catherine Powell for MTV / Getty Images

Karol G disfrutó de unos días de descanso mientras retoma su gira Mañana será bonito, pero no olvidó complacer a sus fans, pues publicó en su cuenta de Instagram fotografías que la muestran tomando el sol y luciendo su curvilínea figura. Algo que destacó mucho en las imágenes (que llevan hasta el momento más de cuatro millones de likes) fue su bikini de hilos, con estampado del arte de su álbum, que la muestra dibujada como sirena.

Hace algunos días la bella colombiana se tomó unas selfies antes de acudir a la entrega de los VMAs de MTV, usando unos jeans desgarrados y un minitop a rayas que resaltó su abdomen de acero. También posó al lado de la coreógrafa Parris Goebel. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol obtuvo esa noche el premio a la Mejor Colaboración por el videoclip de la canción “TQG”, que interpreta con Shakira. Ambas subieron al escenario y mostraron orgullosas el reconocimiento; posteriormente la reguetonera publicó los mejores momentos del evento, y escribió: “Hay un montón de sueños cumplidos en estas 10 fotos 🤍🤍🤍✨ QUÉ NOCHE!!!!” En cuanto a su gira, hoy se presentará en el Camping World Stadium de Orlando. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

