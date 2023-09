Revelan cameo eliminado de Michael Keaton en Spider-Man: No Way Home

La última entrega de Spider-Man, producida conjuntamente por Marvel Studios y Sony Pictures bajo el título “Spider-Man: No Way Home”, dejó a todos los seguidores de este superhéroe sorprendidos por su intrigante inclusión de personajes provenientes de múltiples dimensiones.

Entre las sorpresas que se contemplaban, se encontraba la posibilidad de un emocionante cameo de Michael Keaton en su papel de Adrian Toomes, más conocido como el Buitre, personaje que dejó su huella en “Spider-Man: Homecoming”.

Este potencial regreso de Keaton al Marvel Cinematic Universe (MCU) es un evento emocionante para los fanáticos de Spider-Man. Aunque no habíamos visto al Buitre en el MCU desde su enfrentamiento con el Hombre Araña en “Homecoming”, la película “No Way Home” se planteaba como la oportunidad perfecta para traer de vuelta a este icónico villano.

El artista conceptual de Marvel Studios, Phil Saunders, compartió recientemente una representación visual que revela cómo habría sido el cameo descartado de Michael Keaton en la película. Según Saunders, en una de las primeras versiones del guion de “No Way Home”, Peter Parker habría buscado la ayuda de su antiguo enemigo para rehabilitar a los cinco villanos de otras dimensiones que se vieron atrapados en su realidad.

La idea era que Peter utilizara los tentáculos cortados del Doctor Octopus, controlándolos de la misma manera que lo hizo en la versión final de la película, para mantener a los villanos bajo control mientras intentaban liberarse.

Sin embargo, debido a las complejidades de la producción y la disponibilidad de actores, este emocionante cameo de Keaton como el Buitre no llegó a materializarse en la película. A pesar de esto, la imagen conceptual nos permite imaginar cómo habría sido esta escena y cómo habría afectado la historia de Peter Parker en el MCU.

La inclusión de Michael Keaton habría sido un valioso vínculo con la historia de origen del MCU, ya que su personaje fue uno de los primeros villanos con los que se enfrentó Spider-Man en esta continuidad cinematográfica. Además, habría añadido un nivel adicional de complejidad a la trama de la película, ya que Peter habría tenido que colaborar con uno de sus enemigos para salvar a los villanos de otras dimensiones.

Aunque finalmente no vimos a Michael Keaton en “No Way Home”, su propuesta de participación en la película nos recuerda el constante proceso de desarrollo y cambio que atraviesa una producción cinematográfica. A pesar de que los fanáticos no pudieron disfrutar de este emocionante cameo, la versión final de la película aún nos ofreció una épica aventura llena de sorpresas y momentos emocionantes para el Hombre Araña y sus seguidores.

Nuevos proyectos de Michael Keaton

En cuanto a la carrera de Michael Keaton, el actor, presente en títulos tan exitosos como “Beetlejuice”, “El Súper Fantasma”, “El Periódico” y el “Batman” de Tim Burton, gradualmente dejó atrás las alfombras rojas y los sets de rodaje para llevar una vida tranquila y campirana en su rancho de Montana, pasando casi inadvertido durante un largo período.

Hoy, a sus 71 años y con una nueva aparición como Batman en la película “Flash”, Keaton ha decidido embarcarse en proyectos esporádicos para dedicarse a su hijo, Sean Maxwell Douglas, quien ahora tiene 40 años y es fruto de su relación con Caroline McWilliams.

“Los proyectos comenzaron a disminuir, y no teníamos la facilidad actual de hacer audiciones vía remota. Simplemente me desconecté un poco de la industria y me conecté profundamente con mi vida personal y mi familia. Fue un cambio de panorama más que un retiro”, comentó Keaton a Entertainment Tonight durante su presentación como Raymond Sellars en la película “RoboCop” en 2014.

El actor se muestra orgulloso no solo de haberse reservado un espacio para sí mismo, sino también del crecimiento profesional y personal de su hijo.

