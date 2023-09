Alexis Rocha dice que Vergil Ortiz Jr. podría subir de división en su pelea de regreso

Alexis Rocha, compañero de Vergil Ortiz Jr. en Golden Boy Promotions, expresó que el mexoamericano podría subir de división para su próxima pelea sobre el ring después de retirarse por segunda vez de la pelea con Eimantas Stanionis por complicaciones de salud.

En una entrevista con ProBox TV, Rocha, quien lamentó los problemas que enfrenta Ortiz Jr. con la rabdomiólisis, indicó que el peleador mexoamericano es un tipo grande que puede desempeñarse en las 154 o 160 libras.

“Con la situación de Vergil, es muy lamentable que su salud esté en juego. Es un tipo grande. Lo he visto, he estado con él. Es un tipo grande y no creo que pueda llegar a las 147 libras“, dijo. “154, o incluso 160 porque es un tipo tan grande. Creo que va a subir de división y también debe cuidar su carrera, porque aunque soy un peleador, también soy un fanático, y soy fanático de Vergil Ortiz”, agregó.

Vergil Ortiz Jr. ha ganado todas sus peleas por nocaut. Foto: Al Bello/Getty Images.

Hace más de un mes Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, afirmó que Vergil Ortiz Jr. recibió un certificado de “buena salud” y fue el primero que habló sobre la posibilidad de que el mexoamericano regresara al ring en una pelea en las 154 libras en diciembre.

“(…) él está dispuesto a hacer una pelea de regreso en diciembre. (Solo tenemos que) establecer la fecha y conseguir el oponente adecuado para él. Todos estamos ansiosos por que regrese, esté saludable y haga lo que mejor sabe hacer: noquear a la gente”, declaró Gómez en una entrevista con ProBox TV News.

Cabe destacar que Vergil Ortiz Jr. se retiró nuevamente de la pelea con Eimantas Stanionis por el título de peso welter regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que se realizaría el pasado 8 de julio tras desmayarse y ser hospitalizado por complicaciones con la rabdomiólisis. Tras la cancelación, el mexoamericano perdió su estatus de retador obligatorio y, al parecer, buscará suerte en otra división.

En marzo de 2022 el pugilista fue diagnosticado con rabdomiólisis, padecimiento que le derivó por tener Covid durante un tiempo prolongado, y desde entonces ha pospuesto sus dos últimas peleas con Michael McKinson (aunque después pudo enfrentarlo) y con Stanionis en dos ocasiones.

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, subió por última vez al ring en agosto del 2022, cuando venció por la vía rápida a Michael McKinson. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 19 peleas, todas ganadas por nocaut.

