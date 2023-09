Huelga en Hollywood: sindicato de escritores podría llegar a un acuerdo tentativo y poner fin al paro

Luego de cuatro meses y medio en huelga, recientemente el gremio de escritores de Hollywood, el Writers Guild of America anunció recientemente que podría llegarse a un “acuerdo tentativo” con Alliance of Motion Picture and Television Producers tras varias semanas de negociaciones que podría dar pie a la finalización del paro.

Desde el pasado 2 de mayo cerca de 11,000 escritores de cine y televisión en Estados Unidos se declararon en huelga por salarios y condiciones laborales más justas después de que acabara definitivamente el contrato entre el gremio y la industria.

Aunque la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) quien ampara a algunas compañías como: NBC Universal, Paramount, Sony, Netflix, Amazon, Apple, Discovery-Warner y Disney han estado en negociaciones con el sindicato, no se había podido llegar a un desenlace.

No obstante, este domingo se pudo conocer en parte los términos del último acuerdo y según el comité de negociación de la WGA “podemos decir, con gran orgullo, que este acuerdo es excepcional, con beneficios y protecciones significativas para los escritores en todos los sectores de la membresía”, declararon en un correo electrónico a sus miembros.

Asimismo el sindicato señaló que “lo que queda ahora es que nuestro personal se asegure de que todo lo que hemos acordado esté codificado en el lenguaje final del contrato. Y aunque estamos ansiosos por compartir los detalles de lo que se ha logrado con ustedes, no podemos hacerlo hasta la última ‘i’ está punteado”, indicó.

La huelga de actores

En la segunda semana de julio al menos unos 160 mil actores de Hollywood se unieron a la huelga para también exigir aumentos salariales y mejor condiciones de trabajo, esto debido a las rupturas de negociaciones entre el Sindicato de Actores de Estados Unidos, SAG-AFTRA, y la AMPTP.

Las decisiones de ambos gremios han pesado sobre el desarrollo de algunas producciones de programas, películas, eventos y presentaciones.

En mayo el sindicato de escritores había anunciado que “aunque negociamos con la intención de hacer un trato justo, y aunque su voto de huelga nos dio la ventaja para obtener algunas ganancias, las respuestas de los estudios a nuestras propuestas han sido totalmente insuficientes, dada la crisis existencial que enfrentan los escritores”, manifestaron.

El costo de una paralización

No es la primera vez que se produce una huelga de este tipo; aunque se creía que podría extenderse hasta el próximo año parece que los ánimos están volviendo a su normalidad en estos últimos acuerdos.

Sin embargo, analistas calculaban que el desarrollo de una paralización como esta costaría miles de millones de dólares no solo a la industria del entretenimiento, sino también a la economía del país. Por ejemplo; los ejecutivos de Warner Bros. Discovery estimaban en costes entre los $300 a los $500 millones de dólares.

