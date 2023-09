Sacrifican a un oso grizzly y su cachorro después de varios conflictos con humanos en Montana

El Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana informó que dos osos pardos, una madre y un cachorro macho, fueron capturados y sacrificados en después de varios conflictos con humanos.

Los osos irrumpieron repetidamente en cabañas, garajes, congeladores exteriores, basura no asegurada y un remolque en busca de comida, según las autoridades de vida silvestre.

El departamento dijo en un comunicado de prensa que la decisión de sacrificar a ambos animales se produjo después de “numerosos informes” de casos en los que dañaron propiedades en busca de alimento para humanos.

Señalaron que las denuncias continuaron incluso después de que los funcionarios intentaron reubicar a la madre de 6 años y al cachorro de un área poblada.

Los informes iniciales ubicaron a los dos osos grizzly en el área de Fortine del condado de Lincoln, en el noroeste de Montana, donde fueron vinculados con una serie de robos reportados a basura no asegurada a principios de agosto.

Luego, los especialistas en osos trasladaron a la madre y al cachorro a una zona boscosa cerca del lago Frozen y la montaña Tuchuck a lo largo de la frontera con Canadá.

Pero los osos procedieron a viajar unas 35 millas al sur, hasta la bifurcación norte del río Flathead, donde “comenzaron a buscar fuentes de alimento irrumpiendo en cabañas, garajes, congeladores exteriores y un remolque”, dijeron las autoridades.

Debido a que los informes y las imágenes de video indicaban que la madre y el cachorro “estaban severamente condicionados por la comida y habituados a las personas”, los animales fueron sacrificados de acuerdo con las pautas establecidas por el Comité Interinstitucional del Oso Grizzly, una organización que trabaja con las autoridades estatales y locales en partes del país. También se consultó al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.

“Los osos habituados y condicionados a la comida son aquellos que han buscado y obtenido alimentos no naturales, destruido propiedades o mostrado un comportamiento agresivo y no defensivo hacia los humanos”, dijo el departamento de vida silvestre de Montana, señalando que las “novatadas y el condicionamiento aversivo” generalmente no tienen éxito en intentando revertir ese tipo de comportamiento.

Los osos que están habituados y condicionados a la comida se han vuelto demasiado cómodos con las personas después de comer alimentos no naturales o explícitamente humanos. Ya no pueden ser reubicados debido a las amenazas potenciales que representan para la seguridad humana.

A principios de este mes, las autoridades cerraron parte de un parque nacional en el suroeste de Montana después de que un oso grizzly mutilara gravemente a un cazador.

Y el 2 de septiembre, las autoridades mataron a otro oso pardo después de que irrumpió en una casa cerca de West Yellowstone. Ese oso pardo había atacado fatalmente a una mujer en un sendero forestal en julio, y también atacó a una persona en Idaho hace tres años.

