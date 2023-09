La película “The Eras Tour” de Taylor Swift se estrenará a nivel mundial el 13 de octubre

“The Eras Tour”, la película que muestra a Taylor Swift en conciertos de su más reciente gira, se proyectará en más de 100 países a partir del 13 de octubre. La cantante recurrió a su cuenta de Instagram para compartir el póster del filme, y escribió el siguiente mensaje: “La gira no es lo único que estamos llevando alrededor del mundo…….. 🌎 ¡Muy emocionada de informarles que el concierto filmado “The Eras Tour” llegará oficialmente a cines DE TODO EL MUNDO el 13 de octubre!”

Originalmente la película -dirigida por Sam Wrench– sería exhibida sólo en Estados Unidos, México y Canadá, pero muchas compañías operadoras de cines estuvieron interesadas en proyectar el filme, cuyo estreno será un mes antes de que Swift se presente en concierto en Argentina y Brasil.

A pesar de su duración de 2 horas y 45 minutos, “The Eras Tour” se perfila como un gran éxito en Estados Unidos, y durante su primer fin de semana podría recaudar más de $100 millones de dólares. Adicionalmente, el 27 de octubre Taylor lanzará 1989 (Taylor’s version), que presenta las canciones del álbum que grabó en 2014, pero en versiones renovadas, así como tracks inéditos y un arte completamente distinta a la portada original. View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

