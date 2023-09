Ronda Política: Isaac Galván, un arresto anunciado

El arresto del exconcejal de Compton, Isaac Galván en conexión con su presunta participación en una acusación que alega que dio $70,000 en sobornos al exconcejal de Baldwin Park, Ricardo Pacheco a cambio de que le echara la mano con permisos de marihuana, se veía venir.

Y es que se sabía que Galván estaba cooperando con las autoridades federales por lo que el asunto de su detención ya estaba programado. Así que él mismo fue y se entregó; y ese mismo día salió libre tras pagar una fianza de $10,000.

Cooperar con las autoridades federales, le va a ayudar, pero no lo exonerará de culpa y responsabilidad, si así lo determina un jurado.

Galván de 36 años, fue concejal de Compton, de 2013 a 2022. Y al mismo tiempo que era concejal, era cabildero en otros concejos municipales del condado de Los Ángeles. Algo que éticamente no se ve bien, pero que lamentablemente muchos políticos de las ciudades pequeñas hacen sin ningún pudor.

Lo sucedido con Galván es una pena porque fue el primer latino en ser concejal de Compton, una ciudad controlada políticamente por los afroamericanos.

Imaginense los 4 concejales, la alcaldesa, el fiscal, el administrador y el tesorero son afroamericanos, cuando los hispanos son el 65% de la población de Compton. No hay un solo concejal latino. Desafortunadamente, las acciones de concejales como Galván no abonan a diversificar el Concejo de Compton.

¿El concejal Marqueece Harris-Dawson se opone a la reelección de su compañero Kevin de León? (Getty Images)

La noticia de la semana…

En el mundillo político de Los Ángeles, la dio el concejal Kevin de León al anunciar que buscará su reelección en una contienda en la que tendrá como rivales a 11 personajes que buscan desbancarlo. Al día siguiente de su anuncio, organizaciones no lucrativas como Scope, Innercity Struggle, California Calls y la Community Coalition del sur de Los Ángeles salieron a manifestarse en oposición.

Pero qué la ley no prohíbe que las organizaciones no lucrativas se expresen a favor de tal o cual candidato. Por cierto, habrá que tomar nota de que el concejal Marqueece Harris-Dawson fue director de la Community Coalición, y la fundadora fue la propia alcaldesa Karen Bass. ¡Interesante!

La concejal Eunisses Hernández propone que los periodos de los regidores sean por seis años. (Araceli Martínez/La Opinión)

Enamoramiento rápido

Dentro la propuesta para ampliar el número de regidores en el concejo municipal de Los Ángeles, las nuevas concejales Tracy Park y Eunisses Hernández están proponiendo que el periodo de los concejales de Los Ángeles sea de seis años en lugar de los actuales cuatro años, que para que no se interrumpan los servicios.

Eso permitiría que en lugar de 12 años pudieran estar en el Concejo 16 años. ¡Qué rápido se encariñaron Park y Hernández con el cargo!

El gobernador de California, Gavin Newsom decepciona por vetar por segunda vez medida para ayudar a inmigrantes que han cumplido sus condenas. (Getty Images)

Doble castigo

Gran decepción y enojo generó entre las organizaciones migrantes que el gobernador Gavin Newsom vetara el proyecto de ley AB 1306 conocido como Home Act de la asambleísta Wendy Carrillo, el cual pretendía que los inmigrantes que han cumplido sus condenas en las prisiones estatales fueran dejados en libertad y no entregados al Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

La Coalición ICE Out of CA Coalition se le fue duro y a la cabeza al gobernador ya que consideraron que su decisión fue cruel y cobarde. Y eso no fue todo, dijeron que “cuando la formulación de políticas está impulsada por la vanidad y la ambición grosera en lugar del buen juicio, todos los californianos sufren”.

Esta es la segunda vez que el gobernador veta un proyecto de ley para que se deje de entregar al ICE a los inmigrantes que han saldado su deuda con la sociedad; o sea que no parece estar muy a favor de las dobles oportunidades tratándose de los inmigrantes que han sido convictos, y eso que somos un Estado Santuario.