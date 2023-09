Documental del guitarrista Carlos Santana llega a la pantalla grande

El guitarrista mexicano Carlos Santana presentó este fin de semana en cines de Estados Unidos su nuevo documental, “Carlos, la historia de Santana”, que narra la historia de vida del músico y compositor, cuya carrera comenzó desde la década de 1960 hasta la actualidad.

Carlos Santana, de 75 años e integrante del Salón de la Fama del Rock, cuenta que el filme cinematográfico incluye la historia desde sus inicios en el rock y cómo sus padres influyeron en su vida y su profesión.

Una película de Sony Pictures, dirigida por el mexicano Rudy Valdez, se estrenó en el evento “Carlos: The Santana Journey Global Premiere”, que se realizó este sábado, domingo y lunes en varias ciudades estadounidenses.

Fue producida por Ron Howard y Brian Grazer, cuyos anteriores créditos cinematográficos juntos van desde Apolo 13 y la oscarizada Una mente maravillosa hasta los documentales The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years, Jay-Z: Made in America y Pavarotti.

El documental sobre la vida de Carlos, narrado por el propio guitarrista, incluye material inédito de videos en la intimidad de su hogar mientras ensaya.

También muestra legendarias presentaciones como la del teatro Fillmore en San Francisco (California) en los inicios de su carrera en 1968 o del festival de Woodstock en Nueva York en 1969, así como fotos familiares, entre otros materiales.

“Este documental representa para mí una conciencia colectiva de que no hay fronteras ni banderas que puedan contener la pasión, una historia de corazón”, ahondó el músico ganador de 10 premios Grammy.

El rockero recuerda al comienzo de la película un consejo que le dio su padre, José Santana, violinista de una banda de mariachi: “Si puedes hablar con los pájaros, podrás llegar al corazón de mucha gente”.

El director Rudy Valdez construye un relato de 98 minutos con extractos nunca vistos de entrevistas, conciertos, premiaciones y momentos íntimos en la vida del músico de 76 años, que van desde su primer acercamiento con la música a través de su padre, José Santana, un violinista que con sus conciertos de música mexicana inspiró a Carlos a seguir sus pasos dentro del ámbito musical.

El documental no podía dejar fuera la gran amistad de Carlos con Javier Bátiz, narra su llegada a los Estados Unidos, las primeras presentaciones en el Fillmore West de San Francisco, su época como telonero de bandas como The Who o Janis Joplin, para continuar su ascenso en el rock junto a figuras como Jimi Hendrix, festivales y giras emblemáticas que lo llevaron a la conquista de nueve Grammys en el año 2000 con el álbum Supernatural.

En Estados Unidos, además de las primeras tres fechas de estreno mundial, el documental llegará con más funciones a partir del 29 de septiembre.

Declaraciones polémicas de Carlos Santana

Hace unas semanas, Santana provocó cierta polémica en un concierto en Nueva Jersey. En unos comentarios que fueron criticados como ofensivos para la comunidad LGBTQ+, dijo “… una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Eso es todo. Lo que quieras hacer en el armario, es asunto tuyo. Me parece bien”.

Carlos emitió una disculpa pública por sus comentarios, diciendo: “No reflejan que quiera honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas. Soy consciente de que lo que dije hirió a la gente y ésa no era mi intención. Sinceramente me disculpo con la comunidad transgénero y con todas las personas a las que ofendí”.

Cuando se le preguntó si quería añadir algo más a esos comentarios durante esta entrevista, el veterano músico fue breve y directo. “Creo en lo que cada uno lleva en el corazón”, dijo Santana, “y en las decisiones que toma”.

