Héctor Herrera reconoce su motivación por jugar contra Lionel Messi y ganarle

Lionel Messi y el Inter Miami jugarán otra final en Estados Unidos. Desde que La Pulga llegó al conjunto de David Beckham las victorias llegaron y los trofeos también. Ahora les tocará enfrentarse al Houston Dynamo por la final de la U.S. Open Cup. Pero delante tendrán a Héctor Herrera, la principal figura del mediocampo que buscará contrarrestar a Messi.

El experimentado futbolista mexicano reconocido que existe una motivación especial cuando tiene que enfrentar a Lionel Messi. Héctor Herrera ya lo sufrió en varias ocasiones cuando jugaba para el Atlético de Madrid, así que no será una experiencia nueva para él.

“Para nosotros es una motivación poder jugar contra él. He tenido la oportunidad de jugar muchas veces (contra él) y es algo que te motiva, te ilusiona poder ganarle“, dijo Héctor Herrera en conferencia de prensa.

El futbolista de la selección mexicana destacó las grandes cualidades del argentino. Héctor Herrera explicó que en cualquier momento Messi es peligroso, pues es capaz de sacar su magia de la chistera y revolucionar un partido por completo con su talento.

“Lo he dicho muchas veces: parece que no está en el partido y no encuentra los espacios, pero en el momento en el que le das el mínimo espacio él lo aprovecha. No hay una teoría para pararlo. Creo que habrá trabajar muy bien como equipo y que pase lo que Dios quiera”, explicó.

Messi está en duda

La participación de Lionel Messi en esta final no está asegurada. El futbolista argentino estuvo atravesando unas molestias por una antigua lesión. Esto ha hecho que el sudamericano se perdiera el último partido de la MLS. Sin embargo, Héctor Herrera está consiente que la exestrella del FC Barcelona será bien llevada por Gerardo Martino.

“Conociendo al Tata (Gerardo Martino) y como se manejan ahí, estarán esperando para ver si puede jugar o no porque sabemos de lo que es capaz dentro de la cancha. Pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, en lo que nos toca hacer a nosotros”, indicó.

Finalmente, el mediocampista mexicano tuvo buenas palabras sobre Gerardo Martino. No está de más recordar que el Tata dirigió a la selección mexicana, pero no salió muy bien del banquillo tras el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, Héctor Herrera no se metió en polémicas y describió de buena manera a su exseleccionador.

“Creo que es uno de los mejores entrenadores que me ha tocado. Si bien el final de la selección no fue lo que esperábamos todos, creo que a su llegada (a México) hizo un gran trabajo, como lo está haciendo ahora en Miami“, concluyó.

