Internaron en hospital psiquiátrico a campeón del Super Bowl XLIX, ahora jugador de los Raiders

Chandler Jones, el linebacker de Las Vegas Raiders reveló que fue internado en contra de su voluntad en un hospital psiquiátrico, concretamente en el Seven Hills Behavioral Health Hospital, de Nevada, una institución para personas que luchan contra la depresión, la adicción y trastornos de salud mental.

Vale recordar que el jugador de la NFL fue puesto desde la semana pasada en la lista de enfermedades no relacionadas con el fútbol de los Raiders, luego de que en sus redes sociales hizo unas publicaciones sin sentido en las que mencionó al dueño del equipo Mark Davis, al gerente general Dave Ziegler y al entrenador en jefe Josh McDaniels.

Según lo que Jones publicó en sus redes sociales recientemente, el departamento de bomberos de Las Vegas se presentó en su casa para llevarlo contra su voluntad al Hospital Southern Hills, de donde fue trasladado al Seven Hills Behavioral Health Hospital.

“No he hecho nada malo. Sólo me dijeron que la gente estaba preocupada por mí debido a mis publicaciones en línea“, escribió el ganador del Super Bowl XLIX con los New England Patriots en una libreta, de la cual mostró fotos el día de su liberación.

Chandler Jones también se quejó de que le había pedido ayuda al gerente general de los Raiders sin recibir respuesta.

“Le escribí seis o siete veces pidiendo ayuda y me preguntaba si me había puesto aquí, pero nunca respondió“, acotó el cuatro veces jugador del Pro Bowl.

Sobre las razones que lo llevaron al hospital de donde salió el 24 de septiembre pasado, el jugador dijo estar desconcertado aún, ya que desconoce en qué se equivocó, asegurando que nunca estuvo mal de su salud mental.

“Todavía estoy confundido sobre lo que hice mal. Estoy atascado aquí, pero estoy muy cuerdo. Soy una persona fuerte para estar mentalmente destrozado”, concluyó.

First day out but I’m still aligned. pic.twitter.com/AgxZWP7U9e — ♛Chandler Jones (@chanjones55) September 26, 2023

Hasta el momento los Raiders no se han pronunciado sobre este tema.

