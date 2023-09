La violencia entre fans se multiplica en los estadios de Estados Unidos y empañan a la NFL

Estados Unidos y sus estadios siempre han sido sinónimo de civismo y deportividad. Sin embargo, en las últimas semanas, durante los primeros encuentros de la NFL, la violencia entre los fans se ha multiplicado y hasta cuatro altercados han tenido lugar.

El último de los hechos tuvo lugar el pasado jueves por la noche durante el encuentro en el que San Francisco 49ers vapuleó 30-12 a New York Giants. En las gradas del Levi’s Stadium se generó una trifulca entre hombres y mujeres que se hizo altamente viral.

Las imágenes causaron controversia en el país y corrieron como la espuma en las diferentes plataformas de las redes sociales no solo por la pelea, sino por la agresión de un hombre a una mujer.

No obstante, no es el primer caso de violencia en el Levi’s Stadium este año. Hace semanas, se desencadenó una pelea en las gradas durante el partido de pretemporada entre San Francisco 49ers y Denver Broncos.

Con la del jueves, ya son tres los incidentes violentos dentro del este estadio, considerando que meses atrás, durante un partido de la selección mexicana en la Copa Oro 2023, un espectador fue apuñalado.

A finales de agosto, se generó una salvaje pelea masiva con cuchillos en la que dos personas resultaron heridas dentro del reconocido restaurante de hamburguesas “In-N-Out Burger”, en Santa Clara, California, tras un partido de la pretemporada que San Francisco 49ers ganó por marcador de 23-12 a Los Angeles Chargers en el Levi’s Stadium.

La semana pasada, un fan murió en el Gillette Stadium en Massachussets durante el partido entre New England Patriots vs. Miami Dolphins. Aunque las circunstancias no han sido aclaradas y se encuentran bajo investigación policial, testigos describieron ver a un hombre caer después de recibir un fuerte puñetazo.

Previo al encuentro entre Dallas Cowboys y New York Jets casi se masca la tragedia luego de que los aficionados casi generan una estampida mientras accedían al AT&T Stadium. Apenas se abrieron las puertas, los fans ingresaron corriendo y de forma desesperada.

La desbordada emoción de los simpatizantes radicaba en que ese domingo hacían su debut como locales en la NFL y muchos deseaban llegar rápido a sus asientos. En las grabaciones se puede apreciar como varias personas terminaron por los suelos.

Algunos de estos actos de violencia han coincidido con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien viajó a Estados Unidos recientemente y visitó algunos estadios. Cabe recordar que la nación estadounidense organizará el Mundial de fútbol de 2026 junto a México y Canadá y albergará el último partido.

