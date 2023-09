Fan de San Francisco 49ers protagonizó escena de horror en la NFL al agredir a una mujer en el Levi’s Stadium

En este comienzo de la NFL la violencia en los estadios está siendo la tónica reinante entre los fanáticos. En la noche del pasado jueves, un seguidor de San Francisco 49ers causó gran controversia por agredir a una mujer en las gradas del Levi’s Stadium en medio de una trifulca entre espectadores en la que el género fue lo que menos importó.

El altercado se suscitó justo durante el encuentro en el que 49ers aplastó 30-12 a New York Giants. A través de las redes sociales se hicieron virales imágenes y videos de la violenta pelea en la que estuvieron involucrados hombres y mujeres.

En el audiovisual, se puede apreciar como dos féminas que lucían colores del equipo local se enzarzaron en un fuerte intercambio de golpes. Posteriormente en la escena entró un hombre con jersey de Richard Sherman y comenzó a jalonear del cabello a una de las mujeres.

Partido entre San Francisco 49ers y New York Giants en el Levi’s Stadium. Foto: Thearon W. Henderson/Getty Images.

Tras caer una de ellas por las escaleras, la pelea continuó y en la parte final del clip es totalmente visible el momento en el que otro espectador se suma al conflicto para lanzar patadas. Hasta el momento se desconoce el motivo que originó el pleito y cómo acabó la situación.

Después dicen que la violencia solo pasa en nuestro fútbol (el verdadero) y que son siempre culpables los latinos. Aquí la gresca ocurrió con aficionados de los 49ers.



La violencia no discrimina.

pic.twitter.com/2VgtvYS7g7 — Ivan Kasanzew🎬 (@IvanKasanzew) September 22, 2023

Violencia en estadios de Estados Unidos tras el comienzo de la NFL

No es el primer caso de violencia en el Levi’s Stadium este año. Hace semanas, se desencadenó una pelea en las gradas durante el partido de pretemporada entre San Francisco 49ers y Denver Broncos. Con la del jueves, ya son tres los incidentes violentos dentro del este estadio, considerando que meses atrás, durante un partido de la selección mexicana en la Copa Oro 2023, un espectador fue apuñalado.

A finales de agosto, se generó una salvaje pelea masiva con cuchillos en la que dos personas resultaron heridas dentro del reconocido restaurante de hamburguesas “In-N-Out Burger”, en Santa Clara, California, tras un partido de la pretemporada que San Francisco 49ers ganó por marcador de 23-12 a Los Angeles Chargers en el Levi’s Stadium

La semana pasada, un fan murió en el Gillette Stadium en Massachussets durante el partido entre New England Patriots vs. Miami Dolphins. Aunque las circunstancias no han sido aclaradas y se encuentran bajo investigación policial, testigos describieron ver a un hombre caer después de recibir un fuerte puñetazo.

