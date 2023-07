Policía de Santa Clara informó el arresto de un sospechoso involucrado en el apuñalamiento ocurrido en el Levi’s Stadium

Tras darse a conocer un comunicado en donde la policía de Santa Clara estaba en la búsqueda de los sospechosos de apuñalar a un hombre durante el encuentro de México contra Qatar en el Levi’s Stadium, ahora los reportes entregados por la policía indican que ya ha sido capturado el sospechoso encargado de dicho acto de violencia.

Mediante otro comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Santa Clara fue quien dio a conocer la noticia y también reveló el nombre del autor del acto de violencia vivido en el recinto deportivo el domingo pasado en Estados Unidos; día en el que la selección de México cayó 1-0 ante su similar de Qatar.

Public assistance sought in stabbing at Levi’s Stadium. If you recognize these individuals please contact Det. Sgt. Gerbrandt at (408) 615-4823. To remain anonymous call our Anonymous Tip Line at (408) 615-4TIP (4847). Full news release available here: https://t.co/QUuawFwkm4 pic.twitter.com/6slDgDIhuM — Santa Clara Police (@SantaClaraPD) July 4, 2023

Se trata de Alejandro García Villanueva, quien fue detenido en su domicilio sin problema alguno por los detectives del equipo de reducción de la delincuencia violenta del departamento de policía de Sacramento, elementos que trabajaron en colaboración con la policía de Santa Clara para así encontrar al sujeto en cuestión.

En el comunicado, también se explicó que la identificación del sujeto fue posible gracias a las grabaciones de cámaras de vigilancia instaladas dentro del Levi’s Stadium, una herramienta que ayudó a la policía local a encontrar al sospechoso en menos de 48 horas.

Fans mexicanos en el Levi’s Stadium. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

Foto: Getty Images

García Villanueva fue ingresado a prisión por el delito de intento de homicidio. Por otro lado, la persona de interés, quien lo acompañaba y quien también era buscada, fue liberada al no tener cargos en su contra.

Debido a estos cargos, el sospechoso fue trasladado a la cárcel principal del condado de Santa Clara, lugar en donde será sometido a los procedimientos penales correspondientes para que así tenga una sentencia, la cual recibirá luego de que enfrente cargos formales, algo que se cree que sucederá en los próximos días. UPDATE – 29 year old Alejandro Garcia-Villanueva has been identified as the suspect in the stabbing incident at Levi’s Stadium and is in custody. Full details available here: https://t.co/TlL0PnL27K. pic.twitter.com/qBjJllVt5A— Santa Clara Police (@SantaClaraPD) July 5, 2023

