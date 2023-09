“Por cada uno pedían 10,000 dólares”: Hablan migrantes venezolanos secuestrados por el narco en México

En México el narco acecha a toda la sociedad, la cual vive atemorizada por todo lo que ocurre alrededor, en algunas regiones del país la vida se ha modificado por las actividades de los grupos criminales, ya que los sicarios buscan nuevas víctimas y la manera de sacar dinero a través de ellas, como el secuestro de migrantes.

Cientos de personas dejan sus hogares en los distintos países de América Latina para buscar una vida mejor en Estados Unidos, durante su travesía enfrentan dificultades inimaginables, pero ellos han identificado los dos peores puntos: la selva del Darién y la frontera norte de México, según un reportaje realizado por el sitio La Silla Rota.

De acuerdo con los testimonios brindados al medio mexicano, los secuestradores piden rescates de hasta 10,000 dólares por persona. Así le ocurrió al venezolano Llendel Piernel, quien contó que a uno de sus primos lo secuestraron en la frontera de México hace cuatro meses, esa fue la cantidad inicial que pidieron los plagiarios, después de un mes se bajaron a 5,000 dólares y, tras pagar dicha cantidad, continuó otro mes secuestrado.

El modus operandi de los criminales es el siguiente: le quitan el celular a los migrantes, obtienen los números telefónicos de familiares o amigos de Estados Unidos y les llaman. Por ello los entrevistados aseguraron que no guardan los contactos en sus móviles y que llaman a sus parientes una vez que cruzaron la frontera.

Los cárteles y sus lugares de ataque

Si bien los 2,000 kilómetros de México que recorren los migrantes para llegar a EE.UU. entrañan peligro, en Latinoamérica se sabe que hay regiones más peligrosas que otras, también se sabe la razón de ello. Al menos ocho migrantes dijeron a La Silla Rota que los secuestros ocurren principalmente en Tamaulipas, Ciudad Juárez y Tijuana.

Las ciudades fronterizas más peligrosas para los migrantes son Reynosa, Ciudad Juárez y Piedras Negras, según reportan en Venezuela y en Honduras. Ellos tienen la indicación de evitar el secuestro de cualquier forma, si es necesario, incluso lanzándose del tren en movimiento antes que caer en manos de los cárteles.

En la mayoría de los países latinoamericanos se sabe que son los sicarios del Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez o el Cártel de Tijuana los que acechan a los migrantes y los secuestran, obteniendo así ganancias extras al trasiego de drogas.

La situación es tal, que los migrantes aseguran que prefieren pasar 20 veces la selva del Darién que el territorio mexicano, mientras que otros dicen que es mejor romperse un brazo o una pierna que caer en las garras del narco.

Así, los migrantes suben a los vagones del tren de carga conocido como La Bestia, con un arsenal de palos y piedras, lo único que tienen para defenderse de los narcos y criminales, de este modo tratan de evitar ser asaltados o secuestrados.

Debido a que no se presentan denuncias, no existe un registro de cuántos migrantes han sido secuestrados por los grupos criminales, los sobrevivientes narran su experiencia, ésta pasa de boca en boca, y aquellos que no salen con vida son una muestra de las atrocidades que ocurren en territorio mexicano, siendo una de las más terribles la ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, donde 72 personas de distintos países que transitaban por México fueron masacradas.

