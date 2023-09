Reembolsos de impuestos por valor de $2,500 dólares fue enviado en Montana hace un mes: ¿qué hacer si no lo has recibido?

Para este verano a los residentes elegibles de Montana se les aprobó un cheque de estímulo por parte de un programa de devoluciones de impuestos sobre la renta individual que puede alcanzar el monto de los $2,500 dólares.

A principios de este año el gobernador del estado Greg Gianforte informó que se habían promulgado dos proyectos de ley 192 y 222 por parte de la Cámara de Representantes, el primero corresponde con un rembolso sobre la renta individuales de 2021 y el segundo se trata de un reembolso para los impuestos a la propiedad del 2022 y 2023.

El pago comenzó a distribuirse el pasado 3 de julio y aunque ya han pasado más de dos meses desde su emisión, todavía hay residentes que no lo han recibido, se tiene estimado que estos sean enviados en su totalidad el 31 de diciembre de este año.

Según el Departamento de Ingresos de Montana, aproximadamente unas 530,000 personas están calificando en el estado para recibir el cheque de estímulo.

¿Cómo saber si calificas al reembolso?

Para ser elegible al reembolso no basta con solo ser residente del estado de Montana también debes contar con otros requisitos como:

Haber sido residente de Montana durante todo el año fiscal 2021.

Haber presentado una declaración de impuestos del 2020 o del 2021.

No haberse presentado en la declaración como dependiente en otra contribuyente.

En el renglón 20 del Formulario Montana 2 correspondiente al año fiscal 2021 debe tener un monto mayor a cero.

¿Cuánto es el monto del reembolso?

De acuerdo con la entidad el monto dependerá de la presentación de la declaración de impuestos, en este caso, los contribuyentes individuales reciben un máximo de $1,250 dólares o el dígito que se encuentra en la línea 20 del Formulario 2 de Montana de 2021.

Por su parte, los contribuyentes casados que presentaron su declaración conjunta obtienen un reembolso de hasta $2,500 dólares o la cifra que se encuentre en la línea 20 del Formulario 2 de Montana de 2021.

¿Qué puedes hacer si no has recibido el reembolso?

En caso de no haber recibido aún el reembolso, puede consultar directamente en la página web en la pestaña “¿Dónde está mi reembolso?”, y verificar el estado del mismo. Ahora bien, si el estado del reembolso señala que ya ha sido enviado, pero no lo has recibido puede que el dinero se haya usado para compensar alguna deuda con el estado.

