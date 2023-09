Xóchitl Gálvez llega a Los Ángeles, pero ignora a la mayoría de la comunidad

La Senadora Xóchitl Gálvez, abanderada del Frente Amplio Por México, estará en el Sur de California los días 28 y 29 de septiembre. Dicha organización está integrada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD).

La senadora Gálvez tendrá reuniones con líderes de Federaciones, algunas autoridades locales, un reducido grupo de trabajadores del campo, algunos “soñadores” (dreamers) y con comunicadores de medios locales.

No me cabe la menor duda que, cuando se reúna con los obreros del campo, la mayoría de ellos, si no es que todas y todos, ni idea tendrán sobre la identidad de la Senadora. Considero que el propósito principal de la aspirante a la presidencia de México, es tomarse un par de fotografías y videos que servirán de publicidad para la eventual campaña como la candidata por el Frente Amplio Por México.

Ese mismo esquema han llevado a cabo funcionarios o legisladores priistas y panistas en el pasado. Ellos se retratan con miembros de la comunidad, en áreas agrícolas, o en centros de trabajo, para “dejar constancia” de sus lazos axiológicos con el pueblo.

Claudia Sheinbaum, abanderada por Morena para la presidencia de México.

Algo similar ocurrirá cuando el jueves 28 de este mes en punto de las 4:00 de la tarde, en las instalaciones del ayuntamiento de la ciudad de Santa Mónica, un grupo de “soñadores” “conversará” con la senadora Gálvez. Se repetirá el ritual, se tomarán fotos y videos todo esto para posteriormente adornar su publicidad de cara a las elecciones del 2 de junio del 2024.

El platillo fuerte será cuando, a puerta cerrada, 20 líderes de organizaciones y federaciones de México se reúnan con ella para presentarle peticiones relacionadas con las áreas de la salud, cargos públicos para mexicanos residentes en el exterior, más presupuesto para los consulados de México en Estados Unidos y la simplificación del proceso para votar desde el extranjero. Claro, la petición que se le hará con más vehemencia será la restitución del programa 3 X 1 que fue erradicado, por el nivel de corrupción, ya hace algunos años por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

De todo esto se desprenden dos asuntos relevantes. Primero, que ninguna de estas actividades se celebraran en la ciudad de Los Ángeles, sino en Santa Mónica y en Oxnard. Estas ciudades se sitúan a una distancia de 30 minutos y una hora de Los Ángeles, respectivamente. La razón principal para evitar incursionar en territorio angelino, es para no provocar manifestaciones en su contra ya que en esta zona proliferan las organizaciones de Morena y de grupos lopezobradoristas, comprometidos con la 4T.

En segundo lugar, queda muy claro el interés de la abanderada del conservadurismo en México cuyo único interés es tener como interlocutores a lideres migrantes de la derecha mexicana. Dicho de otra forma, así como en marzo del año pasado, el Canciller Marcelo Ebrard visitó la ciudad de Los Ángeles, sostuvo una reunión privada con dirigentes migrantes del PAN, PRD y el PRI y deliberadamente excluyó a los dirigentes de Morena. Se debe interpretar la visita y la agenda de la senadora Gálvez en el sur de California como acciones de seguimiento a la política fijada por el canciller Ebrard.

Con ella estarán los mismos dirigentes que se reunieron con Ebrard, acérrimos enemigos de López Obrador y de la 4T, no de ahora, sino de por lo menos casi cuatro lustros.

Es decir, en aquel momento, lo sobresaliente de la visita a Los Ángeles del ex-canciller fue que se reveló de forma clara su auténtica orientación política. Con otro rostro político, el Frente Amplio por México, la senadora Gálvez revela de forma más cruda la misma política.

Esta es la razón clave porque la mayoría del pueblo mexicano y migrante ha cerrado filas con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sobre todo, después de los cuestionamientos de Ebrard a la encuesta ganada por Sheinbaum de manera tan amplia que no deja lugar a mínima duda.

El ex Canciller está empeñado en deslegitimar la encuesta y cuestionar la validez moral de Morena, aunque la realidad misma pone en evidencia su insana ambición. Aquí surgen los planteamientos: ¿ Qué intereses están detrás de Ebrard? ¿A qué intereses responde de EEUU y México?

Ante esta situación política urge que a la brevedad posible se haga presente por estos rumbos la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien en la lógica de la historia esta llamada para que sea la primera presidenta de México. Nada ni nadie lo va a impedir.

Llegó la hora que atienda nuestra reiterada invitación para que nos visite en la Ciudad de Los Ángeles y con su presencia fomente la unidad del pueblo de México en ambos lados de la frontera. Ella acreditará la sólida unidad de las organizaciones morenistas y lopezobradoristas en la Unión Americana. Se trata de un activo fundamental que lubricará la fortaleza que la llevará a los niveles que merece la próxima Jefa de la nación mexicana.

*Juan José Gutiérrez es el Director Ejecutivo de la Coalicion Derechos Plenos para los Inmigrantes en California.