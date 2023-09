Canelo Álvarez le responde a Teddy Atlas tras decir que es un peleador sobrevalorado

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, respondió a las declaraciones del entrenador Teddy Atlas, quien expresó que el tapatío está sobrevalorado y que tampoco está en la lista de los mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos.

En la conferencia de prensa final de su pelea con Jermell Charlo, Canelo Álvarez calificó de “loco” a Atlas por las recientes críticas hacia su persona y se cuestionó si realmente el también analista tiene conocimiento sobre boxeo.

“Ese tipo está j**idamente loco. J**idamente loco. ¿Y crees que sabe boxeo? Jod**”, dijo el campeón mexicano.

Teddy Atlas criticó a Canelo Álvarez en su podcast. Foto: CHRIS FARINA/AFP vía Getty Images.

Cabe destacar que no es la primera vez que Teddy Atlas critica Canelo Álvarez, ya en otras ocasiones el entrenador ha mencionado que el mexicano no está entre los nombres destacados del boxeo de su país y ha insinuado que tiene “amigos” en la industria que lo ayudan.

“Canelo siempre ha sido sobrevalorado. Ahora bien, eso no significa que no sea realmente un buen peleador, pero no es el mejor peleador mexicano de todos los tiempos. No es el mejor peleador mexicano, está sobrevalorado, probablemente perdió contra (Erislandy) Lara, perdió dos veces contra GGG”, comentó en su podcast The Fight.

De hecho en su predicción para la pelea del mexicano con Jermell Charlo, el entrenador aseguró que el enfrentamiento será muy reñido y que posiblemente podría terminar en las tarjetas por decisión dividida, por lo que Canelo Álvarez podría necesitar a sus “amigos” para ganar.

A pesar de las declaraciones de Teddy Atlas, el tapatío ya está listo para demostrarse a sí mismo que sigue estando en la cima de su carrera y defender sus cinturones frente a Jermell Charlo este sábado 30 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Canelo Álvarez quiere aumentar su legado en el deporte venciendo a Jermell Charlo. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, viene de vencer a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

