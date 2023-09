Canelo Álvarez revela a Tom Brady su curiosa historia de cómo aprendió a hablar inglés: “Nunca tomé clases”

En una charla de campeones, Saúl Canelo Álvarez le contó al legendario Tom Brady cómo fue que aprendió a hablar inglés y además también reveló como se enamoró del golf, una disciplina que sigue siendo su segunda mayor pasión después del boxeo.

El tapatío tuvo una manera muy particular de aprender a hablar inglés, algo que le causaba pena pues lo hacía realmente mal, sin embargo superó sus propios miedos y aprendió el idioma ya que lo consideraba bastante necesario para poder comunicarse con sus amigos.

“El inglés fue porque tengo amigos que hablan inglés a quienes aprecio y quería poder entenderlos y quería que ellos me entendieran también. Algunas veces me daba pena hablar inglés porque sabía me iba a equivocar, pero un día dije: ‘Sabes qué, es bueno equivocarse, porque así aprendes’. Esa es la forma en que aprendí, porque nunca tomé clases; lo hice viendo TV y hablando con mis amigos, es como aprendí inglés”, le dijo Canelo a Brady.

Canelo Alvarez en conferencia de prensa previa al combate contra Jermell Charlo. /Foto: Sarah Stier/Getty Images

La afición de Canelo Álvarez por el golf

Canelo Álvarez confesó que anteriormente consideraba al golf como un deporte sumamente aburrido, hasta que finalmente terminó conociendo esta disciplina y convirtiéndose en un fanático más. “En cuanto al golf, siempre que lo veía pensaba que era aburrido, y luego cuando me di cuenta de lo que es el golf… es adictivo y me hice adicto”, confesó.

Desde hace tiempo el pugilista tapatío practica el golf y participa en torneos amateur, además practica esta disciplina para pasarla bien y en repetidas oportunidades ha expresado su deseo por mejorar su técnica.

Los elogios de Tom Brady para Canelo Álvarez

El histórico Tom Brady llenó de elogios a Canelo Álvarez por atreverse a hacer cosas nuevas y por su motivadora de lo que fue su camino para aprender el inglés.“Todo se aprende, nadie es bueno para todo, y reconozco a Canelo por hablar inglés, que es realmente difícil, aprenderlo ya siendo mayor, y aprender golf”, dijo Brady.

Tom Brady en homenaje de los New England Patriots. / Foto: Maddie Meyer/Getty Images.

“La gente debe intentar cosas. Solo tenemos una vida, entonces hay que intentar cosas, y por cierto, si no eres bueno en algo, ¡a quién le importa! ¿Tú crees que vas a ser excelente en todo? No, así no son las cosas, pero hay algo hermoso acerca de intentar algo y ver cómo vas mejorando”, agregó el considerado por muchos como el mejor quarterback de todos los tiempos.

“La confianza viene de construir algo, de hacer algo tú mismo y no por lo que los demás digan de ti”, concluyó Brady.

