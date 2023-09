El programa ‘Despierta América’ gana por tercera vez un Emmy: así lo celebra

Univision está de manteles largos porque su programa matutino ‘Despierta América’ resultó triunfador en los Premios Emmy 2023 como ‘Mejor Programa Informativo’.

Alan Tacher fue encargado de recibir el tercer galardón de los Emmy que se ha ganado el show en la historia, así lo postearon en la cuenta de Instagram la noche del miércoles.

“Amanecemos celebrando nuestro tercer Emmy. ¡Gracias a ustedes!”, dice el texto con el que publicaron a los presentadores festejando en el set de grabación en Miami al inicio del programa de este jueves.

“Gracias por acompañarnos, estamos esperando el tercero”, dijo Karla Martínez teniendo en sus manos los dos Emmy que se han ganado anteriormente.

Raúl González también se unió a la emoción y dijo: “Muy pero muy felices, familias, porque nos ganamos el Emmy a mejor programa informativo en español”. El resto de los presentadores celebró el logro.

Por su lado Jessica Rodríguez aprovechó de felicitar al periodista Jorge Ramos por su triunfo como mejor periodista por su trabajo de investigación.

Desde Nueva York, Alan Tacher hizo un contacto con el estudio. “Aquí estamos en el alto Manhattan”, dijo el presentador transmitiendo en la calle con televidentes acompañándolo. En el set de grabación reconocieron el trabajo que desarrolla cada corresponsal del programa porque cada uno de ellos contribuyó al Emmy que ganó Despierta América.

“Felicidades. Lo merecen”; “Muy bien merecido por su esfuerzo y dedicación y que sigan los triunfos”; “Felicidades a todos los de la casa más feliz de la tv hispana”; “Gracias a Doria que evolucionó ese programa, igual no tiene competencia”; “El programa más aburrido de la televisión con presentadores de antigüedad retíresen y den oportunidad a la gente joven que tiene más energía que ustedes”; “Felicitaciones me encanta el programa por su dinamismo y simpatía de todos y cada uno”; “Muchas felicidades por su premio”; “Era obvio porque no hay con quien competir jajajjajaja @hoydia va comenzando y no participo” y “Los mejores de la TV en la mañana los demás canales ya quisieran ser como @despiertamerica pero no lo han logrado ustedes son los duro por favor no quiten a nadie”, son algunas de las reacciones que han tenido los internautas en el post en la red social de la camarita.

