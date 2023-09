Alicia Machado revela en ‘Despierta América’ el nombre de su testigo contra José Manuel Figueroa

Pica y se extiende la polémica desatada tras la acusación de Alicia Machado contra José Manuel Figueroa por presuntamente haberle dado una golpiza cuando tuvieron sus amores. Esta vez la venezolana asistió como invitada al programa ‘Despierta América’ el jueves 14 de septiembre y habló del controversial tema.

En una conversación con Karla Martínez y Francisca, la actriz aseguró que el reality show ‘Secretos de las Indomables’ -donde hizo la acusación de violencia mientras conversaba con sus compañeras Yuri, Ninel Conde, Patricia Manterola, entre otras- sirve para denunciar situaciones que las famosas que participan han vivido durante su vida.

En el programa matutino de Univision reprodujeron los videos de las acusaciones de ella y las de José Manuel negando haberla golpeado, lo que ella respondió diciendo que él tiene derecho de dar su versión.

Al ser consultada por Francisca sobre por qué no denunció al hijo del fallecido Joan Sebastian cuando ocurrieron los hechos ella reiteró la versión que ya había dado.

“Cuando yo estaba en México, recién llegada… Eso fue en el 2007 si mal no recuerdo, y yo estaba haciendo un show que se llamaba ‘Cantando por un Sueño’ para Univision, para Televisa. Yo acababa de llegar a México, tenía apenas tres meses en la empresa, estaba haciendo este show tan espectacular y obviamente por ser el hijo de quien era…”, dijo Alicia.

Asimismo, dijo que el cantante supuestamente se le aparecía en su casa de madrugada y hasta le habría partido los vidrios de su coche para amedrentarla y lograr que por miedo no realizara denuncias.

¿Quién es el testigo?

Por su parte Karla, le consultó si tenía testigos de lo que estaba revelando a años de supuestamente haber ocurrido.

“Allí estuvo es ese momento, en ese preciso instante del que yo hablo, yo solo hablo del instante que yo viví en la cocina de su casa. Estaba Ricardo Tinajero, que era un chico que en ese entonces trabajaba conmigo”, respondió Alicia, quien no había dado el nombre de la persona del presunto testigo.

¿Ninel Conde le dijo algo a Alicia Machado?

Karla también le preguntó a la ex Miss Universo 1996 si su compañera de reality, Ninel Conde -quien también fue pareja de José Manuel- le confesó sobre él fuera de las cámaras. Alicia evitó hablar de violencia, pero dijo que ella “también tiene su historia”.

“Ninel y yo somos muy amigas y nos hemos conocido desde hace muchísimos años, incluso desde esa época. Bueno sí, ella también tiene su historia… con este señor. Pero el punto es que no importa lo que yo sea o haya sido, no importa lo que haya pasado… El señor golpea a las mujeres y me golpeó, punto”.

¿Va a denunciar ahora?

La actriz venezolana aseguró que lo contó en el reality porque quiso alzar su voz contra la violencia contra las mujeres, pero que no tiene tiempo para emprender una demanda contra el artista porque está muy tranquila y disfrutando de sus éxitos profesionales.

Sigue leyendo:

– Alicia Machado se conmueve hasta las lágrimas al hablar sobre su relación con su hija

– Ana Bárbara rompe el silencio ante las acusaciones hacia José Manuel Figueroa de violencia doméstica

– Alicia Machado dice que no hablará más de José Manuel Figueroa porque corre riesgo “su seguridad”