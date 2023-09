Alicia Machado se conmueve hasta las lágrimas al hablar sobre su relación con su hija

El nuevo reality de Canela TV, ‘Secretos de las Indomables’, ha regalado al público impactantes revelaciones por parte de sus protagonistas. En esta ocasión fue el turno de la ex Miss Universo Alicia Machado, quien se quebró en llanto al hablar sobre la lucha que vive en sus intentos de ser una mejor madre.

La ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ volvió a convertirse en el tema de conversación en redes sociales gracias a su sinceridad en el reality show que comparte junto a Yuri, Ninel Conde, Amara La Negra, Zuleyka Rivera y Patricia Manterola.

Fue justamente en una emotiva charla junto a esta última que Alicia Machado compartió su mayor preocupación: hacer una buena labor como madre, algo que la llevó a romper en llanto ante la mirada atónita de la actriz.

“Siempre he querido tener mi conciencia tranquila de que he hecho por mi hija lo mejor que he podido, el problema de mi hija no es que es mi hija, es que tiene una mamá como yo, que ha tenido problemas de salud mental, problemas de ansiedad, problemas de que la gente me ha tirado hasta con la cubeta desde que tengo 17 años“, expresó.

Al profundizar en el tema, la también actriz indicó que el alcohol representa un grave problema en su vida, específicamente el aspecto emocional, razón por la que decidió dejar de beber: “Tengo mis issues de cuestiones que a veces me hacen ser una persona a la defensiva, he dejado de beber porque tengo temas con la ansiedad y con la depresión, el alcohol no me ayuda“.

Para Alicia Machado cada decisión que toma en su vida tiene como finalidad el bienestar de su hija Dinorah Valentina, quien recientemente celebró su cumpleaños número 15.

“Hacer un esfuerzo todos los días de mi vida por controlar mis demonios, controlar las cosas que sé que están mal para que nunca mi hija me diga: ‘mamá es que yo soy así porque yo te vi que eras una borracha, que eras una drogadicta, que eras una promiscua, por eso ahora soy así’, es lo único que quiero”, finalizó la venezolana.

Seguir leyendo:

• Alicia Machado dice que no hablará más de José Manuel Figueroa porque corre riesgo “su seguridad”

• Alicia Machado se somete a un masaje reafirmante en sus glúteos

• Alicia Machado complace a sus fans con un video que la muestra bailando en microbikini