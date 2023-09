Alicia Machado complace a sus fans con un video que la muestra bailando en microbikini

Alicia Machado ha dado una sorpresa a sus fans, y ahora publicó en su cuenta de Instagram un video que la muestra al atardecer y relajándose en el Día Del Trabajo. Usando un microbikini, ella comenzó a bailar sensualmente al ritmo del tema “Déjala que baile” de Melendi y Alejandro Sanz, sin olvidar incluir un mensaje positivo: “Celebrando a mi manera happy Labor Day! 🙏🏻🇺🇸 ☀️ Cómo está mi gente!? Cada vez que decides volver a empezar todo empieza a encajar en su justo lugar! A la única persona que debería darle todas las oportunidades del mundo 🌍 es a mí misma! Renovarte y reinventarte es un trabajo de valientes con una carga profunda de amor 🥰 propio! Celebra lo mucho que has logrado y no te detengas! Feliz inicio de semana”.

Hace algunos días la bella actriz venezolana dio a conocer que terminó su relación con Christian Estrada, compartiendo un largo texto sobre su regreso a la soltería: “Estoy flotando sobre la desilusión de un amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por lo que merezco! Continúo mi camino libre y más empoderada que nunca! Fin de esta historia, así de simple! Hoy terminó la relación sentimental que con mucho amor y confiando a plenitud compartí con ustedes!” View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Uno de los personajes que más le ha dado satisfacciones a nivel profesional y personal a Alicia es el de la senadora “Alejandra Edwards” en la serie “Juego de mentiras”. Con motivo del estreno en México ella ha promocionado de nuevo ese proyecto, compartiendo fotos que la muestran estudiando libretos, caracterizada y con su look de rubia, que tanta aceptación tuvo entre sus seguidores: “La senadora, interpretarla fue un gran desafío! Como actriz 🎬 no me cambio por ninguna!” View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Sigue leyendo: