Alicia Machado posa enfundada en un corset blanco y lleno de transparencias

Alicia Machado forma parte del reality show “Secretos de las indomables”, que se estrenará este verano, pero en un descanso de las grabaciones aprovechó para grabarse y mostrar el sexy outfit que llevaba, compuesto por una falda plateada y un ajustado corset blanco lleno de transparencias con el que lució sus atributos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otro clip grabado por ella misma la actriz venezolana presumió sus curvas mientras usaba un ceñido vestido blanco y con un escote que llegaba casi hasta su cintura; el mensaje que escribió junto a su post fue: “Sueñen bonito 😍 Divinamente preparando este nuevo reality show”. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Para Alicia Machado uno de los personajes que más le ha gustado interpretar es el de la senadora “Alejandra Edwards” en la serie “Juego de mentiras”, que actualmente se transmite por Telemundo. En su cuenta de Instagram ella complació a sus fans al publicar un video que la muestra caracterizada durante un día de grabación. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

