Alicia Machado posa en la piscina usando un microbikini de animal print

Alicia Machado gusta mucho de relajarse en la piscina en la noche, y ahora compartió en sus historias de Instagram una foto en la que aparece posando mientras flota en el agua, usando un microbikini de animal print que resaltó sus curvas. El mensaje que escribió en su post fue: “Buenas noches mis amores”.

A sus 46 años la actriz venezolana lució espectacular usando un ajustado minivestido, y publicó una foto que acompañó con uno de sus mensajes llenos de empoderamiento: “Siempre decidida a continuar adelante sin importar cuantas veces lo tenga que intentar! Un corazón ♥️ valiente siempre encuentra una nueva forma de sanar y sobre todo de volver amar ! Los amo mi gente ! Tan plena y feliz 🙂 que no me cambio por ninguna”. ♥️💋🙏🏻♥️💋 View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Alicia lleva uno de los roles principales en la serie “Juego de mentiras”, pero actualmente trabaja en “Amores que engañan”, un programa que relata diferentes historias y para el cual tuvo que cambiarse de look: ahora su cabello es castaño y con extensiones. Ella se grabó durante la prueba de vestuario y preguntó a sus fans cuál de los aretes que usaba se le veía mejor. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Sigue leyendo: