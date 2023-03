Alicia Machado habla contundentemente de su presunto romance con Christian Estrada

Fue apenas este fin de semana, cuando Alicia Machado y Christian Estrada impactaron en las redes sociales por las historias que compartieron en sus respectivos perfiles de Instagram, pues las instantáneas daban indicios de haber tenido una salida romántica en conjunto.

Por un lado, la actriz venezolana publicó un video en las historias de la citada red social, donde el famoso le da un efusivo beso en la mejilla, y ella sonríe.

En cuanto al modelo, él se encargó de publicar otras imágenes donde se le pudo ver tomando el sol y luego comiendo con la exreina de belleza. Cabe mencionar que en el material publicado se ven ellos dos solos, por eso se empezó a rumorar que Alicia Machado y Christian Estrada tendrían un romance.

Alicia Machado afirma “no dar explicaciones a nadie”

Recientemente, Alicia Machado estuvo como invitada en el programa “La Mesa Caliente”, en donde las presentadoras le cuestionaron directamente si sostenía una relación sentimental con Christian Estrada.

“Mira yo no doy explicaciones a nadie y ustedes saben que siempre he sido muy reservada con mi vida privada. Llevó una vida muy relajada, estoy muy concentrada en mi carrera como actriz ahorita me voy a Guadalajara voy estar filmando una película que se llama ‘Un esposo perfecto’”, dijo contundentemente.

“Yo soy una mujer bastante convencional en mi vida privada. Soy muy abierta en muchas cosas, pero también soy conversadora de unas cosas, porque creo que cuando las cosas se hacen como son generalmente tiene menos margen de error”, añadió la también actriz.

