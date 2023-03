Usando un bikini con el mínimo de tela Alicia Machado se graba mientras toma el sol

La primavera ya ha comenzado, por lo que Alicia Machado aprovechó para broncear su cuerpo y descansar en un camastro, registrando todo en un video que publicó en sus historias de Instagram y en el que preguntó a sus fans: “¿Qué hacen?”

Desde hace algún tiempo la bella actriz venezolana se decidió a tomar clases de equitación, y en otro clip aparece lista para una nueva jornada, luciendo elegante y sexy. Aunque se mostró con un poco de miedo, les debe a sus fans un post en que se muestre cabalgando y superando obstáculos. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

El año pasado Alicia trabajó en la serie de Telemundo “Juego de mentiras”, que se estrenó hace algunas semanas. En la historia ella interpreta a la senadora “Alejandra Edwards”, y para ese personaje tuvo que teñir su cabello de rubio. Ella complació a sus seguidores con un video que muestra varios momentos detrás de cámaras y en el que luce feliz con su caracterización View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

