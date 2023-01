Alicia Machado se pone una faja y luce su retaguardia, posando junto al árbol de Navidad

Alicia Machado sacó su lado más sexy, pues a través de sus historias de Instagram se dejó ver mientras se alistaba para la fiesta de fin de año (que celebró en Italia), luciendo su retaguardia al usar una de las fajas que promociona y posando junto al árbol de Navidad.

Posteriormente la ex Miss Universo optó por un sexy atuendo conformado por ajustados leggings y un body negro; ella escribió junto al clip que publicó un mensaje positivo ante el año que comienza: “Me siento exquisita y segura, joven y activa, más que preparada! Enfocada y sin deberle nada, absolutamente nada a la vida! Sin perdones que ofrecer y menos culpas que cargar! Me siento actualizada y versátil , completa y en el mejor momento de mis sueños convertidos en realidades por lograr, me siento capaz y también siempre vulnerable a las mieles del amor 🥰 y a las desilusiones de la vida, pero aún así más lista ✅ que nunca! Feliz año 🎊🎆🎈 #2023 Prosperidad de alma y corazón ♥️ Bienvenido 🙏🏻 sea el mejor año de mi vida!”

El año pasado Alicia trabajó en la esperada serie “Juego de mentiras”, que será estrenada en Telemundo muy pronto. Ella considera ese trabajo uno de los más importantes en su carrera como actriz, y para su personaje cambió su look, mostrándose como una bella rubia. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial) View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

También te puede interesar:

-Alicia Machado se muestra en sexy lencería negra mientras se viste para ir a trabajar

-En ajustado top semitransparente Alicia Machado se deja ver en un muelle y celebra su cumpleaños