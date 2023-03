Alicia Machado descansa recostada junto al mar, usando un minibikini estampado

Alicia Machado disfruta de las altas temperaturas, y lo dejó ver en un video que publicó en sus historias de Instagram que la muestra recostada en un camastro, al lado del mar y luciendo su cuerpo bronceado mientras usa un minibikini estampado.

El clip fue grabado antes de que la actriz venezolana partiera rumbo a los estudios de Telemundo para promocionar la serie “Juego de mentiras”, en la que lleva uno de los papeles principales; a su regreso a casa ella decidió grabarse para posar muy sexy mientras escuchaba el remix de una canción de Whitney Houston. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Recientemente se dio a conocer un video en el que Alicia aparece acompañada de Christian Estrada, ex pareja de Frida Sofía y de la actriz María Fernanda Quiroz. Cuando se le cuestionó en “La mesa caliente” acerca de un posible romance, Machado respondió tajante: “Yo no le doy explicaciones a nadie. Siempre he sido muy reservada con mi vida privada. Soy una mujer bastante convencional; soy muy abierta y muy open mind, pero conservadora en algunas cosas”. View this post on Instagram A post shared by Tropical 105.7 FM (@tropical105.7fm)

Sigue leyendo: