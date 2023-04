Alicia Machado se luce en microbikini de hilos mientras toma el sol

Alicia Machado siempre reserva un tiempo el fin de semana para tomar el sol, y ahora sorprendió a sus fans al compartir un video en el que aparece tendida en el piso y junto a la piscina, usando un microbikini de hilos con el que lució al máximo su figura. Ella escribió en su post el mensaje: “Ahora me voy a broncear todo lo que quiera”.

La actriz venezolana acaba de superar los dos millones de seguidores en Instagram, y lo celebró publicando una foto y un mensaje dirigido a quienes están pendientes de todos sus proyectos: “Espectacular 😍 Llegando a los 2 Millones 😍🥰🙏🏻 Gracias 🙏🏻 a todos mis seguidores, amigos, colaboradores, desconocidos, fans, retractores, familiares y parientes! Trataré de seguir inspirando cosas positivas, espero seguir influenciándolos de la mejor manera y enamorándolos con lo que intento día con día hacer de mi vida! Los Amo con todo el corazón”. ♥️ View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Alicia se unió a la tendencia de mostrarse en el póster promocional de la película “Barbie” y fue gracias a sus fans, quienes editaron fotografías suyas en las que luce espectacular. Ella compartió sus creaciones y les agradeció: “Me encantó ! Gracias 🙏🏻 a mis fans que me tienen en todas! Siempre una muñeca para ustedes”. 💋💋💋🥰

