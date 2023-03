Alicia Machado CONFIRMA que estrena romance ¿Con Christian Estrada? | VIDEO

La actriz venezolana Alicia Machado nos ha dejado con el ojo cuadrado, después de que por fin finalizara los rumores sobre si es real o no su romance con el modelo Christian Estrada.

Pues fueron captados muy cercanos y en plan que muchos aseguraban era de romance, así que se aseguró que Estrada era la nueva conquista de Machado.

Pero fue en una charla que supuestamente sostuvo con Gustavo Adolfo infante, en donde Alicia confirmó los rumores y señaló que está estrenando un amorío con el ex de Frida Sofía.

Todo parece indicar que, al darle la confirmación al conductor de Imagen Televisión, Alicia se encontraba acompañada por Estrada.

Ya que, de acuerdo a lo revelado por Infante, la protagonista de “Infierno en el Paraíso” le envió un mensaje a Christian, y recibió como contestación un audio de Alicia Machado en donde confirmaban estar juntos.

Incluso Infante aseguró que pidió autorización para pasar al aire el audio que recién le había enviado y la modelo dio su autorización.

“Haber Gustavo Adolfo Infante, ¡ay güey cómo me quisiera tomar un tequila contigo de verdad!, tú no sabes mi vida como esta de bonita en estos momentos, todo lo que me ha pasado tú sabes…mira, haz lo que tú quieras, yo te quiero mucho…así que tú eres un rey de la farándula y el chisme”

ALICIA MACHADO