VIDEO: Alicia Machado se hizo un arreglito en los labios y presumió el resultado en redes

Con la honestidad que la caracteriza, la ex reina de belleza Alicia Machado compartió con su público una probadita del nuevo arreglito al que se sometió para mantenerse tan despampanante y jovial como siempre. ¿En qué consistió su procedimiento estético? Sigue leyendo para enterarte.

Fue desde la cuenta oficial de Instagram del doctor Elio Galán que se dio a conocer un video del momento exacto en el que la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ aumenta el volumen de sus labios por primera vez.

Machado, de 46 años, acudió a las oficinas de Galan Aesthetics en Hialeah, FL. para ponerse en manos del doctor de los famosos y experimentar con un nuevo look para este 2023.

Para alcanzar el resultado deseado, el experto primero le aplicó un poco de anestesia en el área, y luego procedió a inyectarle rellenos con una delgada inyección; todo esto mientras Alicia Machado permanecía completamente quieta y emocionada por el resultado.

“Que belleza”, expresó la ex Miss Universo luego de verse en el espejo y descubrir la nueva apariencia de sus labios.

Si bien la transformación que experimentó no fue extrema, esta no tardó en llamar la atención de aquellos internautas que vieron el video. Por medio de diversos comentarios, sus fanáticos no tardaron en dejarle saber que su ‘arreglito’ quedó bien.

“Me gustó que se le veían naturales los labios, nada exagerado. Muy bella Alicia”, “OMG, con razón yo sí decía que Ali tenía los labios muy espectaculares, se le veían perfectos y naturales! Me encantan” y “La más hermosa”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

