Alicia Machado envía un contundente mensaje sobre su ausencia en la gran final de ‘La Casa de los Famosos’

Luego de 14 semanas, la tercera temporada del reality ‘La Casa de los Famosos’ llegó a su fin y un detalle que no pasó desapercibido para el público fue la ausencia de la ganadora de la primera temporada, Alicia Machado.

Los cuestionamientos sobre su ausencia no tardaron en hacer eco a través de redes sociales, razón por la que la ex Miss Universo decidió hablar al respecto y revelar la verdadera razón por la que no acudió a la gala final del reality.

Fiel a su personalidad honesta y sin miedo al qué dirán, Alicia Machado optó por hablar sobre el tema en un directo por su cuenta oficial de Instagram. Allí, indicó que su ausencia en el programa: “No fue decisión mía”, explicó.

Para sorpresa de sus fanáticos, la venezolana sí había sido requerida para la última gala de ‘La Casa de los Famosos’; sin embargo, las cosas habrían cambiado de un momento para otro sin explicación alguna.

“Telemundo decidió que mejor no (…) No es coraje, pero, obviamente me invitan, que me van a llevar, fui la ganadora de la primera edición y después es siempre no“, añadió la famosa.

Para concluir, Alicia Machado reconoció que si bien su agenda laboral está llena de compromisos en lo que respecta al mundo de la actuación gracias al melodrama “Amores que engañan”, su plan era darse un “tiempo” para asistir.

“Más bien iba yo a sacar tiempo para poder ir. Pero bueno, eso fue lo que pasó, para que sepan que, al final del camino, decidieron, que yo no estuviera hoy en la final. Está bien, fue decisión de Telemundo, bueno, de Telemundo no, de la producción de La casa de los famosos“, puntualizó.

Cabe recalcar que Alicia Machado no fue la única ganadora que brilló por su ausencia, pues la campeona de la segunda edición, Ivonne Montero, tampoco asistió a la última emisión del reality de Telemundo.

Por su parte, la cantante y actriz se pronunció al respecto desde sus historias de Instagram y celebró el triunfo de Madison Anderson deseando haber podido formar parte de la velada. No obstante, los compromisos laborales derivados de su participación en MasterChef Celebrity de Tv Azteca se lo impidieron.

