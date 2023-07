Alicia Machado presume su figura al posar en ajustado enterizo azul

Alicia Machado tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, y a todos ellos complació con una fotografía en la que aparece luciendo su figura al usar un ajustado enterizo de color azul; todo lo complementó con un largo mensaje: “Con mi mundo 🌍 activado en positivo, siempre mirando nuevos horizontes y ¿por qué no? Nuevas habilidades para disfrutar de la vida y sacar lo mejor de ella! Conéctate con tus talentos y trabaja en cultivarlos para que cuando la oportunidad llegue estés listo ✅ La fórmula que me funciona: Amor + Fe + conocimiento + constancia + disciplina = El éxito en cualquier aspecto de tu ser!” View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

La actriz venezolana forma parte del reality show “Secretos de las indomables”, en el que la acompañan famosas como Yuri, Zuleyka Rivera, Ninel Conde y Patricia Manterola. En un video que compartió ella revela todo lo que la hace ser indomable: “El defender a capa y espada mis ideales, mis valores como persona, y el no dejarme influenciar por los intereses de los demás”.

Conocida por sus frases y mensajes positivos, Alicia Machado tiene una sorpresa para sus fans, pues a través de sus redes sociales anunció el próximo lanzamiento de un libro con tips de superación y salud. En el comunicado de la editorial se informó que en la publicación la ex Miss Universo “compartirá sus experiencias en temas de salud, y de cómo enfrentar el sobrepeso a través de una buena alimentación y una buena actitud. Es un texto con un estilo sincero, divertido y emotivo”.

