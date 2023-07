Alicia Machado posa junto a la piscina, en microbikini y presumiendo su perfecto bronceado

A sus 46 años Alicia Machado sorprende con su escultural figura, y lo dejó ver una vez más al compartir en Instagram un video grabado por ella misma, en el que aparece junto a la piscina y usando un microbikini estampado que resaltó su perfecto bronceado. Ella escribió en su post el mensaje: “¿Cómo va ese fin de semana?” View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La actriz venezolana está muy entusiasmada con su nuevo proyecto “Secretos de las indomables”, un reality show en el que comparte créditos con otras famosas como Yuri, Ninel Conde y Patricia Manterola. En otro clip ella modeló un ajustado vestido con un escote que llegaba hasta su cintura, revelando que no llevaba sostén. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Alicia también forma parte del elenco del programa de televisión “Amores que engañan”, cuya segunda temporada se estrenará en la cadena Lifetime el 22 de julio. Ella misma presentó un video que muestra los pormenores de la producción, en la que actúa junto a Francisco Gattorno. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Sigue leyendo: