En tanga de hilo, Alicia Machado se somete a un masaje reafirmante en sus glúteos

Alicia Machado ha vuelto a subir la temperatura en Instagram, ahora con un video que la muestra en una clínica de belleza, recostada boca abajo y usando una tanga de hilo, mientras recibe un masaje reafirmante en sus glúteos. Ella lució muy contenta y dijo: “Estoy aquí con mi reina adorada, que me va a dejar esa cuerpa, mi amor, como debe de ser”.

A sus 46 años la actriz venezolana tiene una figura escultural, y lo dejó ver en una foto en la que modela un ajustado vestido negro, complementándola con un mensaje positivo: “Todo lo que una vez fui capaz de lograr, es una aventura volverlo a intentar! El talento más incrédulo se esconde detrás de tu preparación y esfuerzo, la resiliencia depende de tus ganas ciegas de lograr tus sueños! Tu superación personal requiere un poco de egoísmo y vanidad! Los amo”. ❤️🙏🏻🌙 View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Recientemente se estrenó el reality show “Secretos de las indomables”, en el que Alicia es una de las protagonistas. Pero ella no olvida su faceta como actriz, y en su cuenta de Instagram aprovechó para compartir el póster de su nueva película “Mejor viuda que mal acompañada”, en la que comparte créditos con Patricia Manterola, Itatí Cantoral y Lucía Méndez. El filme llegará a los cines muy pronto, y ella lo promocionó con el mensaje: “A veces, las mujeres tenemos que tomar medidas drásticas para liberarnos de maridos indeseables!” 💋💔 View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

