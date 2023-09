Ana Bárbara rompe el silencio ante las acusaciones hacia José Manuel Figueroa de violencia doméstica

El cantante mexicano e hijo de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa no deja de dar de qué hablar, pues tras las acusaciones de agresiones físicas de parte de Alicia Machado. Ahora fue Ana Bárbara, una de sus exparejas, quien habló al respecto.

Recordemos que la exmiss Universo usó una vez más su participación en un reality show para hablar de sus intimidades y generar polémica.

Y esta vez fue en “Secretos de las Indomables” de Canela TV, donde Machado reveló que supuestamente fue víctima de José Manuel Figueroa cuando fueron pareja, pues este la habría golpeado en la cara.

Ante esta controversia, la famosa y exitosa cantautora mexicana, Ana Bárbara habló en un encuentro con la prensa mexicana, se enfrentó a los cuestionamientos sobre su romance con el cantante.

Justo al ser cuestionada sobre el tema, la intérprete de “Que poca” celebró que poco a poco las mujeres alcen la voz y también sentenció que ella tiene su propia historia, por lo que algún día podría hablar de ella.

Fue durante las 100 representaciones de la obra “Afterglow” en la que fue madrina, donde la cantante de regional mexicano se encontró con la prensa, quienes le preguntaron acerca de las recientes acusaciones que la ex Miss Universo hizo en contra del hijo de Joan Sebastian.

Al respecto, Ana Bárbara indicó que tiene sus propias anécdotas con el cantante de “Quiero y necesito”, sin embargo, no negó o afirmó los señalamientos que hizo Alicia Machado en contra del que también fue su ex.

“Yo tengo mi historia, que en este momento es mi historia”, destacó la cantante oriunda de San Luis Potosí, quien también destacó que espera que algún día sus terapeutas la den de alta para poder hablar sobre lo que ha vivido.

“Si algún día estoy preparada para contarles más de mi historia les platicaré, y espero que mis terapeutas un día me den de alta para poder hablar quizás más de mi vida. Algunos rogando porque nunca me den de alta”

Señaló la Reina Grupera”, quien tuvo una relación sentimental con José Manuel Figueroa del 2001 al 2002. A pesar de que terminaron hace muchos años, recientemente su noviazgo volvió a tomar relevancia, pues el cantante asegura que la canción “Fruta Prohibida” es de su autoría.

José Manuel Figueroa decidió dar la cara y en el programa de Grupo Imagen “Sale el Sol”, aseguró que lo único que busca la también modelo es dar contenido en los realitys shows en los que participa, esto ante las acusaciones de supuesta agresión física de la que aseguró Machado que fue víctima de parte del cantante mexicano.

Pero eso no fue todo, incluso Figueroa aseguró que ella fue quien llegó a agredirlo, y tan confiado está de que los señalamientos de la venezolana son falsos que hasta le sugirió demandarlo si es que cuenta con las pruebas necesarias para proceder contra él legalmente.

La venezolana aseguró que el hermano del fallecido Julián Figueroa le dio una cachetada y la pateó durante una celebración. Al respecto, el cantante de “Quiero y necesito”, destacó que no es verdad.

El mayor de los Figueroa dio a conocer que el evento que narra Machado fue cuando él junto a uno de sus representantes estaban planeando una fiesta sorpresa.

Apuntó que, en aquel momento, Alicia se puso celosa porque estaba hablando por teléfono de forma sospechosa, así que le dio un “reversazo”, por lo que afirmó que ella lo golpeó a él, y esto habría sido durante la celebración por su cumpleaños, pero que al otro día le pidió que terminaran la relación debido a la violencia.

Confesó sobre la discusión que sostuvo con Alicia Machado, a quien asegura, que tuvieron que llevársela las personas que trabajaban con ella.