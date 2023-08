José Manuel Figueroa le manda duro recadito a Ninel Conde tras comparación con Luis Miguel | VIDEO

Ahora sí ya se armó en grande la polémica, pues Ninel Conde abrió la caja de pandora, y no le gustó nadita a su expareja José Manuel Figueroa, que lo ande comparando con Luis Miguel, y menos que lo ande divulgando, pues para él, eso no es justo, ya que no es equitativo.

Y realmente tiene razón, pues ahora a las artistas les dio una fiebre para andar hablando y hasta podríamos decir “inventando”, que anduvieron con Luis Miguel, pues de muchas no existe ni una sola prueba de que eso pudo siquiera suceder.

A pesar de ello no se detienen, al contrario, se la pasan presumiendo los supuestos encuentros que tuvieron con el “Sol de México”. Incluso famosas como Alicia Machado, han señalado que es una estrella para su currículum.

Pero si el que lo hiciera Luismi ¿lo tomarían con la misma tranquilidad y no alzarían la voz? Seguro que no. Pero el cantante nunca habla, ni para bien ni para mal, por eso sienten la libertad de decir lo que quieran de él, pero no es algo con lo que concuerde el hijo de Joan Sebastian.

Quien fue cuestionado después de las contradicciones de su expareja, Ninel Conde, quien después de revelar en “Secretos de las Indomables”, que ella rechazó a Luis Miguel, ahora resulta que sí tuvo una relación con él.

En una charla con el polémico programa “El Gordo y la Flaca”, Ninel fue cuestionada sobre quien era mejor amante, si Luismi o José Manuel Figueroa, y esta, sólo dijo: “Mi amor, el ‘Sol’ brillará para siempre”.

Ante esto, José Manuel fue cuestionado sobre esto, y en tono un poco molesto fue muy claro sobre su postura ante este tipo de revelaciones que parece se pusieron de moda para generar fama.

“Hoy en día vivimos en un supuesto mundo en donde debe haber equidad, igualdad, ¿no?, entonces, si yo me pongo a presumir o a decir cosas de quién es mejor amante que quien o quién está más buena que la otra vieja o a quién le quedó mejor la operación o cuál es mejor en qué posición, entonces ahí es donde se pierde la equidad entre el hombre y la mujer” JOSÉ MANUEL FIGUEROA

Apuntó José Manuel Figueroa para el Programa Hoy. Esto derivó en que se llevara el apoyo del elenco del matutino de Televisa, pues aseguran que, si los papeles se revirtieran, él ahora casi casi lo estarían linchando y sería “cancelado”, pues si un hombre lo hace es políticamente incorrecto y ¿una mujer no?

Y para finalizar, como el caballero que en ocasiones ha dejado al descubierto, Figueroa, le envió un mensajito a su expareja: “Yo le mando un beso a ella. Está más guapa que nunca. Está haciendo mucho ejercicio”.

Ninel Conde da detalles de su supuesto romance con Luis Miguel

Ninel Conde cada vez nos confunde más, pues realmente ya no sabemos cuándo dice la verdad o no. Pues después de que declarara en el reality show de Canela TV “Secretos de Indomables”, que se le negó a Luis Miguel y prácticamente le dijo que NO. Ahora resulta que es todo lo contrario.

En un breve encuentro que tuvo Ninel con la prensa estadounidense, la protagonista de “Rebelde” reveló que sí fue pareja sentimental del “Sol de México”. Incluso aprovechó para dar detalles de cómo fue su romance con el cantante de “La Incondicional”.

Ninel aseguró que su relación fue “increíble”. Aseguró que el intérprete de “Ahora te puedes marchar” es un “caballero” y un “tipazo”, pero desafortunadamente no era el tiempo adecuado para su relación.

“Salió todo, estábamos chismeando. Increíble, es un caballero, un tipazo. En ese tiempo no era el momento” NINEL CONDE

