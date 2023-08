Alicia Machado se le va a la yugular a Paulina Rubio en “Secretos de las Indomables” ¡Sin filtro! | VIDEO

Ya arranco el nuevo reality de Canela TV “Secretos de las Indomables”, donde desde el primer capítulo las cosas se pusieron muy candentes, pues las estrellas de este nuevo proyecto no dejan de dar de qué hablar como es el caso de la venezolana, Alicia Machado, quien esta vez le dijo de todo a Paulina Rubio.

Así como lo leen, el primer capítulo de este reality se puso bueno desde el minuto uno, pues las estrellas no dejaron de dar de qué hablar.

Fue durante el primer capítulo del polémico reality, donde la exmiss universo, aprovechó un relato de Yuri opinar sin filtros de “La Chica Dorada”.

Pues la intérprete de la “Maldita Primavera” reveló que hizo una pequeña travesura a lado de Paulina, para afectar a Paty Manterola en su salida con Luis Miguel.

“Tengo que zafarme de algo que vengo cargando desde hace mucho, esto va para ti, Paty… te acuerdas de los premios Eres ¿Verdad?… hasta estoy sudando… resulta que estaba en los premios y me fui a una discoteca… estaba Luis Miguel… estaba con esta muñeca bien acompañado… cuando veo a Micky quiero ir a saludarlo, pero me jalonearon… me dijeron que estaba sentado contigo, Manterola… pensé en sacarte de ahí, traté de separarte para quedarme con él…”

YURI