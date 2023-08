Yuri se disculpa con Paty Manterola por culpa de Paulina Rubio ¡Todo por Luis Miguel! | VIDEO

Una vez más Luis Miguel se ha convertido en tema de conversación, y esta vez lo hizo en el famoso reality show “Secretos de las Indomables”, el cual se transmite por Canela TV. En donde Yuri aprovechó para disculparse con Patricia Manterola por una broma que le hizo junto a Paulina Rubio, y que la hizo alejarse del “Sol de México”.

En este show se están diciendo de todo, por eso en el primer capítulo, Yuri quiso ponerle candela al asunto y fue la primera que abrió su corazón para confesar que hace más de 20 años le jugó una muy mala pasada a Manterola.

Pero todo habría sido orquestado nada más ni nada menos que por “La Chica Dorada”, quien de plano no se tocó el corazón, y le hizo pasar un mal rato a la integrante de “Garibaldi”.

Resulta que Yuri confesó la travesura que hizo junto con Paulina Rubio en una fiesta que se organizó en los años 80s, tras una gala de los premios ERES, los cuáles eran de una revista muy famosa en México en aquel entonces.

En dicho evento estuvo presente Luis Miguel, quien iba acompañado de Manterola, quien diversos medios en México aseguran que es el eterno amor de “El Sol” y a quien dedicó el tema “La Incondicional”, sin embargo, la también actriz aseguró nunca fueron nada, solo grandes amigos.

Por esto, Yuri decidió disculparse con Paty, pues asegura que, en aquella ocasión, tanto ella como Paulina Rubio la hicieron pasar un mal momento. Pues intentaron separarla del intérprete de “O tú o ninguna”.

“Tengo que zafarme de algo que vengo cargando desde hace mucho, esto va para ti, Paty… te acuerdas de los premios Eres ¿Verdad?… hasta estoy sudando… resulta que estaba en los premios y me fui a una discoteca… estaba Luis Miguel… estaba con esta muñeca bien acompañado… cuando veo a Micky quiero ir a saludarlo, pero me jalonearon… me dijeron que estaba sentado contigo, Manterola… pensé en sacarte de ahí, traté de separarte para quedarme con él…”

YURI