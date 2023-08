¿Luis Miguel fue hospitalizado de emergencia en Chile? Esto sabemos

Este día por poco y nos da algo después de que desde Chile comenzaran a reportar que el cantante mexicano, Luis Miguel, había sido internado en un hospital. Pero al parecer todo fue una falsa alarma y realmente no fue un tema tan grave, aunque sí tuvo que ir al nosocomio.

De acuerdo a la periodista chilena Cecilia Gutiérrez, todo terminó por ser una falsa alarma, pues reveló en sus redes sociales que el intérprete de “La Bikina” había sido trasladado de urgencia a un hospital ubicado en el sector oriente de Santiago de Chile, tras registrar un cuadro de gripe severo que lo llevó a recibir atención médica de manera urgente.

Recordemos que Luismi anda de gira en Latinoamérica. Esto de inmediato encendió las alarmas de medio mundo, pues parecía que el cantante mexicano estaba impecable, en su paso por Argentina, donde fue un rotundo éxito.

De acuerdo a Gutiérrez, detalló que el intérprete de “Entrégate” había presentado un cuadro gripal severo, derivado de un fuerte resfriado que lo aquejaba desde el pasado 19 de agosto.

Posteriormente dijo que Luis Miguel se encuentra en condición estable, así que según ella no había porque preocuparse.

Además, la presentadora confirmó que el cantante mexicano no ha considerado cancelar ninguna de las presentaciones que ya tiene programadas durante su estadía en Chile.

Por lo que ha dejado claro su total compromiso con su público, a diferencia de pasadas ocasiones, algo que sin duda ha llamado la atención de sus admiradores quienes aplaudieron su decisión.

“El Sol está bien, por si acaso. Es un estado febril, pero no significa que cancele sus conciertos. Son los cambios de temperatura” CECI GUTIÉRREZ

Fue el post que publicó Gutiérrez, quien compartió dicha información en su cuenta de Instagram, seguido de un emoji de una carita sonriente.

Cabe destacar que hasta el momento ni el cantante ni su equipo ha dado declaraciones al respecto o emitido algún comunicado oficial referente a este hecho, en el cual confirmen o desmientan el estado de salud de Luis Miguel.

Ninel Conde cambia su versión y ahora da detalles de su supuesto romance con Luis Miguel

Ninel Conde cada vez nos confunde más, pues realmente ya no sabemos cuándo dice la verdad o no. Pues después de que declarara en el reality show de Canela TV “Secretos de Indomables”, que se le negó a Luis Miguel y prácticamente le dijo que NO. Ahora resulta que es todo lo contrario.

En un breve encuentro que tuvo Ninel con la prensa estadounidense, la protagonista de “Rebelde” reveló que sí fue pareja sentimental del “Sol de México”. Incluso aprovechó para dar detalles de cómo fue su romance con el cantante de “La Incondicional”.

El programa de TV Azteca, “Ventaneando” fueron los encargados de publicar este encuentro entre Ninel y la prensa mexicana, en donde le cuestionaron justamente del tipo de relación que tuvo con Luismi.

Ninel aseguró que su relación fue “increíble”. Aseguró que el intérprete de “Ahora te puedes marchar” es un “caballero” y un “tipazo”, pero desafortunadamente no era el tiempo adecuado para su relación.

“Salió todo, estábamos chismeando. Increíble, es un caballero, un tipazo. En ese tiempo no era el momento” NINEL CONDE

