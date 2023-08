Ninel Conde revela en “Secretos de las Indomables” que rechazó a Luis Miguel ¡Alicia Machado no le cree!

Desde el minuto uno el reality show “Secretos de las Indomables” no ha parado de generar polémica. Y esta vez fue Ninel Conde quien ahora hizo una controversial declaración sobre Luis Miguel.

Resulta que la actriz de “Rebelde” estaba platicando en el primer capítulo de este proyecto de Canela TV, sobre Luismi con el resto de las integrantes del crew.

Pues Yuri le estaba pidiendo disculpas a Paty Manterola de haberle hecho una broma pesada junto a Paulina Rubio para alejarla del cantante de “Ahora te puedes marchar”.

Tras esta declaración, Yuri confesó que se estaba percatando que muchas habían sido “presas” de los brazos del “Sol de México”: “Dile que no a Luis Miguel” y en ese momento cuestionó a Ninel Conde: “¿Tú le dirías que no a Luis Miguel?”.

A lo que de inmediato, “Alma Rey”, personaje que hizo en “Rebelde”, respondió de manera contundente y rápida: “Mana yo le dije que NO a Luis Miguel”.

Lo que desató un sonido de desaprobación de parte del resto de las integrantes. Mientras que la cara de Alicia Machado era entre una sonrisa burlona, y otra dudosa por las recientes e inverosímiles declaraciones de Ninel.

Por ello, detrás de cámaras, Alicia Machado señaló: “Ay no mana, yo te quiero mucho, pero a mi no me vas a cortar con ese cuchillo de cartón, no mi amor. Ay Ajá que rechazaste a Luis Miguel, échale ese cuento a otro, pero a mi no”.

¿Qué fue lo que dijo Ninel Conde de Luis Miguel en el Gordo y la Flaca?

Esto provoca un poco de desconcierto entre los fans, pues apenas hace unos días, Ninel hablaba en el programa de “El Gordo y la Flaca”, justamente de cómo fue su relación con el “Sol de México”.

Fue en la emisión del pasado 11 de agosto del 2023, donde la actriz y cantante mexicana dio a conocer que sí estuvo vinculada sentimentalmente con Luis Miguel.

Esto lo reveló cuando fue cuestionada por Raúl de Molina, quien le preguntó directo y sin recato a la artista mexicana: “Yo sé que lo conoces, pero ¿tuviste algo que ver con él?”.

Ante este cuestionamiento, Ninel se puso algo nerviosa, y aseguró que sí. En ese sentido, el comunicador quiso saber más al respecto. Pero la expareja de José Manuel Figueroa lo llenó de halagos a Luismi, pero sin decir más de su supuesta relación.

“Es un dios, un sol, unos ojos espectaculares… un bronceado perfecto… tiene unos ojos divinos, bebe los mejores vinos… es un caballero, te atiende, te abre la puerta, te jala la silla, pone a todos a atenderte, está al tanto de ti… y demás cosas” NINEL CONDE

Molina no se quedó conforme con esta respuesta, por lo que metió en un dilema a Ninel al preguntarle cómo es Luismi en la intimidad.

“No, no es horario para esos comentarios”, finalmente tuvo que enfrentarse a una comparación.

Y para finalizar, Raúl decidió hacer una comparación entre Luis Miguel y José Manuel Figueroa, algo que sólo dejó a Ninel con una respuesta escueta para no meterse en más líos.

Conde dejó muy en claro su respuesta: “Mi amor, el ‘Sol’ brillará para siempre”.

Sigue leyendo:

Yuri se disculpa con Paty Manterola por culpa de Paulina Rubio ¡Todo por Luis Miguel! | VIDEO

Alicia Machado se le va a la yugular a Paulina Rubio en “Secretos de las Indomables” ¡Sin filtro! | VIDEO

Paty Manterola revela cómo sorteó los “Secretos de las Indomables” ¡Uno de los grandes retos de su vida! | VIDEO

Yuri revela los Secretos de las Indomables y de paso de Luis Miguel ¡Hubo de todo! | VIDEO

Ninel Conde lanza tremendo piropo a Luis Miguel y deja mal parado a su ex, José Manuel Figueroa

Roberto Palazuelos sale con expareja de Luis Miguel ¿Y la amistad? | VIDEO