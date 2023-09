Salma Hayek se presume comiendo un postre muy especial en forma de fresa, ¿de qué será?

La actriz Salma Hayek sorprendió a parte de sus casi 27 millones de seguidores en Instagram compartiendo una publicación comiendo un postre con parte de su familia en un restaurante en Baja California, México.

En las imágenes que presumió la mexicana aparecía sentada en una mesa comiendo un postre en forma de fresa que era de chocolate.

En la primera foto aparecía ella probando el platillo y en la tercera foto se veía perfectamente cómo estaba servido el gran postre de chocolate en forma de fresa.

“El chocolate viene en todas las formas y presentaciones posibles”, escribió Salma.

“Que ricooooo cacao mexicano”; “Parece un desierto agradable y delicioso”; “El chocolate y @salmahayek Una aportación de México para el Mundo”; “¡Dios mío, me encanta el chocolate! Se ve tan delicioso, mamá @salmahayek”; “Estamos luchando tan duro, Salma muchas gracias. El amor”; “Estás preciosa como siempre Salma” y “Eso se ve bien, a veces tengo que tomar algo de chocolate”, son algunos de los mensajes que le han dejado a la actriz sus fans.

El restaurante donde estuvo Salma Hayek escribió también entre los comentarios: “Fue un placer tenerlos en casa, gracias por su visita. Esperamos hayan disfrutado mucho su visita a Todos Santos, los esperamos pronto de regreso, Jazamango es su casa”.

Orgullosa de sus raíces

Siempre que puede la veracruzana pasea por México y exalta su país. En el día de la independencia Salma celebró el ser mexicana con un carrusel en el que se mostró hasta cantando.

“Feliz Dia de la Independencia! #VivaMexico! Happy Independence Day to #Mexico”, escribió en ese post la actriz de Hollywood. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

