Salma Hayed confiesa su secreto para ocultar las canas y da bienvenida a la “sabiduría”

La actriz de Hollywood Salma Hayed es una de las mujeres de la industria del cine más admiradas por su belleza física. En esta semana, para interactuar con sus millones de fans en Instagram, se atrevió a revelar que ya tiene canas típicas de la edad y dijo cómo hace para “ocultarlas”.

A sus 56 años goza de una figura y rostro espectaculares, por lo que cada vez que realiza una publicación revoluciona las redes sociales, y ahora al mostrarse con un signo natural del paso de los años ha cautivado a muchos.

Esta vez encendió las redes con un tip de belleza para esas personas que desean ocultar el cabello plata que comienza a salir con el paso de los años como parte del envejecimiento natural.

En la publicación que realizó en su perfil donde compartió, sin miedo a nada, cómo se ve con canas y cómo hace para ocultarlas en su melena natural oscura.

“Aquí les va un consejo para cubrirse las canas sin teñirse el cabello……………………………quítense los lentes de la cabeza!!!😜😹”, fue el mensaje que publicó la protagonista de ‘Frida’.

Además, agregó otra pequeña frase que se interpreta como la bienvenida que le está dando a las hebras de cabello blanco y gris: “Bienvenida la sabiduría🦉”.

Como era de esperarse, el post de Salma generó miles de impresiones. Hasta el momento cuenta con más de 540,000 ‘me gusta’ y unos siete mil comentarios.

“Fan de que no te tapes las canas. ¡Estás hermosa y más que eso, lo chingona que eres!”; “Con o sin canas siempre toda una diosa Salmita”; “Divina!!! ¡¡Esa arruguita del párpado, pero completamente hacia arriba se ve tan linda!! Así deben ser, hacia arriba, de tanto sonreír”; “Me encanta esto. Eres una inspiración para muchos”; “Salma, tu blanco/gris te queda increíble”; “¡¡¡Hermosa!!!! No puedo teñirme el pelo ¡¡así que esto me hace sentir que puedo sacudir mis canas sin sentirme mal!! Salma, eres mi #girlcrush“; “Las mujeres más hermosas son las naturales y tú eres el ejemplo perfecto, te amo”; “Gafas en tu pelo o en tus ojos, ¡te ves absolutamente hermosa!”, entre otros miles de comentarios se pueden leer en la publicación.

