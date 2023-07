Salma Hayek moja sus atributos en piscina y celebra 25 millones de seguidores en Instagram

La mexicana consentida de Hollywood, Salma Hayek, volvió a dar un taco de ojo y a tumbar quijadas en su cuenta de Instagram. No solo está celebrando haber alcanzado los 25 millones de seguidores, sino que presumió el cuerpazo que tiene a sus 56 años mientras mojaba sus atributos en una piscina, luciendo un bikini mínimo. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“No lo puedo creer, 25 millones de seguidores! Muchas gracias a cada uno de ustedes. Ya que su foto favorita es la del bikini, aquí les comparto una rutina de ejercicio en bikini para todos ustedes. Odio hacer ejercicio, pero me encanta celebrar los buenos momentos bailando en el agua. Estoy genuinamente conmovida y agradecida por todo su apoyo y amor”, dijo Salma Hayek.

La protagonista de Magic Mike’s Last Dance con Channing Tatum también mostró parte de los ejercicios que hace para conservarse de la increíble manera en la que lo hace. Esto sin mencionar todo el cuidado emocional y espiritual, del cual también se encarga muy cuidadosamente la actriz mexicana.

Salma Hayek en la fiesta de Vanity Fair de los Premios Oscar. Foto: MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images.

Foto: Getty Images

Salma Hayek celebró a Frida Kahlo en Instagram

Si hay alguien orgullosa de la artista plástica mexicana Frida Kahlo, esa es Salma Hayek. Todo ciudadano nacido en el país azteca presume a la gran artista como todo un patrimonio nacional. Sin embargo, para Hayek esto va mucho más allá.

El hecho de representar a Frida Kahlo en la película que dirigió Julie Taymor en 2013, le supuso un éxito rotundo. Además, su interpretación fue extraordinaria y su parecido con la pintora fue impresionante. Hasta el día de hoy son muchos los que no dejan de hablar de eso.

“Feliz cumpleaños Friducha #FridaKahlo. Frida Movie 2002 / Oscar Now 2009 / Nickolas Muray Photo Archives / 1939 Miramax / Courtesy Everett Collection, Bettmann 2002 / Christine McConnell

Frida Kahlo Canción La Bruja”, fue lo que escribió en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías de ella haciendo el papel de Frida Kahlo. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Salma rinde homenaje a la semana del conejo en Instagram

No es un secreto que la mexicana es una fanática y una muy consentidora de los animales. Tiene más de 30 en su haber junto a su hija Valentina y su esposo François Henry Pinault. Sin embargo, en el marco de la celebración de la Semana de la Concienciación del Bienestar, quiso rendirle homenaje al conejo. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“… No olvidemos que también es la Semana de Concienciación sobre el Conejo y pasar tiempo con los animales es muy sanador”, fue parte de lo que escribió en Instagram, al tiempo que se veía con un conejo en su regazo y un perro al lado.

Dentro de la colección de diferentes especies que tiene Salma Hayek se encuentran: búhos, se ha dicho que un venado, al igual que Frida Kahlo (nunca se le ha visto), caballos, patos, varias especies de perros, gatos y aves. El amor de la mexicana por los animalitos viene desde hace muchos años. Incluso una vez confesó haber vivido una experiencia hermosa dentro del océano.

Salma Hayek. Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images.

Foto: Getty Images

Estando en el medio del mar, un pez se le acercó mientras ella iba nadando para retirarse. El mismo nunca dejó de chapotear. Según la artista, quiso comunicarse con ella hasta que se fuese. Asegura que este momento fue uno de los más emocionantes de su vida y que la cambió para siempre.

