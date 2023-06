Sin ropa interior Salma Hayek posa en el sauna, cubriendo su cuerpo tan sólo con unas toallas

Salma Hayek sabe cómo complacer a sus fans, publicando en su cuenta de Instagram fotos tomadas en los lugares más insospechados. Ahora ella se dejó ver recostada en el sauna, y además lució su escultural cuerpo, cubriéndolo tan sólo con dos toallas; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Sintiendo el poder curativo del sauna y expulsando el estrés”. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

La actriz mexicana se encuentra actualmente promocionando la serie de Netflix “Black mirror”, que en su sexta temporada presenta un episodio que Salma protagoniza. Ella publicó una foto en la que aparece junto a la directora Ally Pankiw y la actriz Annie Murphy; todo lo acompañó con el texto: “En una escala de uno a Joan, ¿qué tan horrible está siendo tu día? El nuestro es genial: ¡Black Mirror es el programa número 1 en @netflix! 😝 No te pierdas nuestro episodio ‘Joan is Awful'”. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

A sus 56 años Salma tiene una figura espectacular, y no duda en presumirla, como en una de sus recientes publicaciones en esa red social, donde aparece paseando en un yate y luciendo su bronceado al usar un minibikini de color gris. Ella escribió también un mensaje positivo: “A algunas personas no les gustan los días grises, pero yo creo que todos los días son una bendición. Adora tu semana, sin importar lo que traiga”. ❤️ View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Sigue leyendo: