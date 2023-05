Salma Hayek posa en un balcón al atardecer, usando tan sólo una bata blanca

Salma Hayek no podía faltar este año en el Festival de Cine de Cannes, y ahora hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir los momentos en los que se preparaba para asistir a un importante evento. Ella posó en un balcón al atardecer, usando tan sólo una bata blanca que bajó un poco para lucir su hombro. El título que puso a la serie de fotos fue: “Puesta de sol en Cannes 🌅”.

La bella actriz mexicana estuvo presente en la proyección de la película “Killers of the flower moon” de Martin Scorsese, usando un ajustado vestido de Alexander McQueen en color morado con el que presumió sus atributos. En otra colección de imágenes aparece revisando cada detalle en su maquillaje. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Salma también fue una de las invitadas -junto con su esposo Francois-Henri Pinault– a la gala “Women in motion” y deslumbró al usar un vestido negro con amplio escote. Ella posó para una fotografía junto a las actrices Isabelle Huppert y Michelle Yeoh, esta última la festejada de la noche por su larga trayectoria en el cine. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

